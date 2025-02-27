Батько Ілона Маска відреагував на образи від трансгендерної онуки

Еррол Маск не може похвалитися близькими стосунками зі своєю онукою, яка під час народження була хлопчиком, але змінила стать у 2020-му.

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78-річний бізнесмен та інженер Еррол Маск, який є батьком відомого техномагната Ілона Маска, не зміг пропустити повз вуха нещодавні слова 20-річної Вівіан Вілсон, трансгендерної онуки. Дівчина назвала його расистом і психопатом у твітах, які потім видалила. У коментарі MailOnline він дав свою оцінку її висловлюванням.

"Це сумно. Використана мова говорить про все", – заявив чоловік в електронному листі.

За інформацією журналістів, спочатку, дізнавшись про витівку Вівіан, Маск-старший навіть не відразу зрозумів, про кого йшлося в повідомленнях Вівіан (уродженої Ксав'є). Потім висловив своє розчарування.

Дочка Маска, яка народилася хлопчиком, змінила стать 2020 року. Такий вчинок шокував Ілона, і він назвав Ксав'є "мертвим", на що Вівіан відповіла йому досить різко.

Відтоді Вів'єн неодноразово публічно критикувала свого батька, називаючи його, серед іншого, "серійним перелюбцем" через велику кількість у нього дітей від різних жінок. Не так давно мільярдер став батьком у 13-ий раз.

Вівіан почала свою атаку на свого дідуся після того, як Еррол став вірусним, назвавши Ілона поганим батьком у недавньому випуску подкасту Wide Awake. В інтерв'ю він назвав Ілона винним у смерті первістка Невади, стверджуючи, що немовля померло, тому що він провів "занадто багато часу" під наглядом нянь. Як відомо, хлопчик помер у віці 10 тижнів уві сні від синдрому раптової дитячої смертності.

Пізніше Еролл заявив, що його зауваження були "вирвані з контексту". Він стверджував, що вони з Ілоном завжди були в "хороших стосунках". Але Вівіан, ніби у відповідь на газетну статтю, накинулася на Ерола, заявивши своїм передплатникам, що він "повний грьобаний психопат і 99% того, що він говорить, – повна нісенітниця".

Вона назвала Еррола, якого вона не називає на ім'я, "расистом" і "буквальним грумером".

Раніше Фокус писав, як Вівіан прокоментувала скандальний жест свого батька після інавгурації Дональда Трампа.