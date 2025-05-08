Конклав 2025: як таємна робота жінок забезпечить успіх на виборах нового Папи Римського

133 кардинали обиратимуть нового главу католицької церкви, і хоча конклав здається винятково чоловічим заходом, жінки також залучені та стежать за тим, щоб процес пройшов гладко.

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Про це пише Daily Mail.

Трейлер фільму "Конклав"

Жінки, як і раніше, виключені з вищої ієрархії католицької церкви, але саме їм належить зіграти вирішальну роль у забезпеченні безперебійного процесу обрання нового Папи. І частина цього процесу була показана в популярному фільмі "Конклав" 2024 року режисера Едварда Бергера за романом Роберта Гарріса.

Поки кардинали, найгеографічно найрізноманітніший конклав за 2000-річну історію, готуються до ізоляції від зовнішнього світу, їх підтримуватимуть представники Ватикану, включно з відданою командою черниць, які допомагають у всьому — від розміщення до харчування.

З цього моменту і до моменту обрання нового лідера сестри Domus Sanctae Marthae, гостьового будинку на 100 номерів у Ватикані, де наразі проживають кардинали, поводитимуться максимально суворо в питаннях приготування їжі та прибирання.

Жінки готуватимуть їжу для кардиналів, при цьому в меню, найімовірніше, будуть страви місцевої італійської кухні з регіонів Лаціо та Абруццо.

Кардинали у Ватикані Фото: Getty Images

Для 133 кардиналів, виснажених конклавом, приготують такі страви італійської кухні, як спагеті, мінестроне, шашлик із баранини, відомий як арростічіні, з овочами, хоча їм не дозволять користуватися серветками через побоювання, що вони використають їх для записок.

Види страв, які їли кардинали під час історичних ритуалів, були неодноразово показані в екранізації книги Роберта Гарріса "Конклав".

Так, Ізабелла Росселліні зіграла сестру Агнес у фільмі 2024 року, який здобув премію BAFTA в номінації "Найкращий фільм" цього року.

Автор "Конклаву" Роберт Гарріс стверджує, що надання жінкам більш значущої ролі в католицькій церкві, ймовірно, стане "великою проблемою" для того, хто отримає найвищу посаду. Кого б не було обрано новим Папою Римським, йому, найімовірніше, доведеться прийняти низку історичних рішень.

В інтерв'ю з Марком Остіном Гарріс заявив, що, ким би не став наступник Папи Франциска, на нього, найімовірніше, чинитимуть тиск, вимагаючи від нього більш інклюзивного підходу до жінок.

Він сказав у програмі: "Невже у XXI столітті Христос не хотів, щоб половина населення світу відігравала повноцінну роль у поширенні його слова?"

Трансляція конклаву 2025 з Ватикану

Нагадаємо, конклав 2025 розпочався 7 травня. І перше голосування закінчилося чорним димом над Ватиканом. Кардинали цього тижня заявили, що очікують короткого конклаву, але він, найімовірніше, займе щонайменше кілька турів голосування. За останнє століття для вибору папи було потрібно від трьох до восьми турів голосування. Іоанн Павло I — папа, який правив 33 дні 1978 року — був обраний на третьому турі. Його наступнику Іоанну Павлу II знадобилося вісім турів. Франциск був обраний на п'ятому в 2013 році.