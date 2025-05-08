Конклав 2025: как тайная работа женщин обеспечит успех на выборах нового Папы Римского

133 кардинала будут выбирать нового главу католической церкви, и хотя конклав кажется исключительно мужским мероприятием, женщины также вовлечены и следят за тем, чтобы процесс прошел гладко.

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Об этом пишет Daily Mail.

Трейлер фильма "Конклав"

Женщины по-прежнему исключены из высшей иерархии католической церкви, но именно им предстоит сыграть решающую роль в обеспечении бесперебойного процесса избрания нового Папы. И часть этого процесса была показана в популярном фильме "Конклав" 2024 года режиссера Эдварда Бергера по роману Роберта Харриса.

Пока кардиналы, самый географически разнообразный конклав за 2000-летнюю историю, готовятся к изоляции от внешнего мира, их будут поддерживать представители Ватикана, включая преданную команду монахинь, которые помогают во всем — от размещения до питания.

С этого момента и до момента избрания нового лидера сестры Domus Sanctae Marthae, гостевого дома на 100 номеров в Ватикане, где в настоящее время проживают кардиналы, будут вести себя максимально строго в вопросах приготовления пищи и уборки.

Женщины будут готовить еду для кардиналов, при этом в меню, скорее всего, будут блюда местной итальянской кухни из регионов Лацио и Абруццо.

Кардиналы в Ватикане Фото: Getty Images

Для 133 кардиналов, изнуренных конклавом, будут приготовлены такие блюда итальянской кухни, как спагетти, минестроне, шашлык из баранины, известный как арростичини , с овощами, хотя им не разрешат пользоваться салфетками из-за опасений, что они используют их для записок.

Виды блюд, которые ели кардиналы во время исторических ритуалов, были неоднократно показаны в экранизации книги Роберта Харриса "Конклав".

Так, Изабелла Росселлини сыграла сестру Агнес в фильме 2024 года, который получил премию BAFTA в номинации "Лучший фильм" в этом году.

Автор "Конклава" Роберт Харрис утверждает, что предоставление женщинам более значимой роли в католической церкви, вероятно, станет "большой проблемой" для того, кто получит высший пост. Кто бы ни был избран новым Папой Римским, ему, скорее всего, предстоит принять ряд исторических решений.

В интервью с Марком Остином Харрис заявил, что, кем бы ни стал преемник Папы Франциска, на него, скорее всего, будут оказывать давление, требуя от него более инклюзивного подхода к женщинам.

Он сказал в программе: "Неужели в XXI веке Христос не хотел, чтобы половина населения мира играла полноценную роль в распространении его слова?"

Трансляция конклава 2025 из Ватикана

Напомним, конклав 2025 начался 7 мая. И первое голосование закончилось черным дымом над Ватиканом. Кардиналы на этой неделе заявили, что ожидают короткого конклава, но он, скорее всего, займет по меньшей мере несколько туров голосования. За последнее столетие для выбора папы требовалось от трех до восьми туров голосования. Иоанн Павел I — папа, правивший 33 дня в 1978 году — был избран на третьем туре. Его преемнику Иоанну Павлу II понадобилось восемь туров. Франциск был избран на пятом в 2013 году.