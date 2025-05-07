Конклав 2025: из дымохода в Ватикане повалил черный дым — что это значит (видео)

Нового Папу Римского в первый же день голосования не выбирали уже несколько столетий, но туристы и верующие надеялись стать свидетелями исторического события.

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Об этом сообщает CNN.

Из "самой знаменитой трубы в мире" повалил черный дым

Группа из 133 кардиналов из 70 стран собралась в среду в Ватикане для проведения традиционного многовекового обряда избрания 267-го понтифика после смерти Папы Франциска в прошлом месяце.

Тысячи верующих собрались на площади Святого Петра, ожидая, когда из узкого дымохода на крыше повалит дым в конце дня, насыщенного ритуалами и пышными церемониями.

В толпе раздались стоны разочарования, когда от сжигания бюллетеней повалил черный дым, что значило, что Папу не выбрали. Всего на площади Святого Петра собрались около 45 тысяч человек и они надеялись стать свидетелями избрания нового Папы Римского.

Черный дым над Ватиканом Фото: Скриншот

Черный дым означает, что никто из кардиналов не набрал требуемого большинства в две трети голосов, и голосование возобновится завтра.

Кардиналы уже удалились на покой и вернутся в Сикстинскую капеллу утром 8 мая.

С этого момента может проводиться до четырех голосований в день: два утром и два днем, а белый дым подтвердит, что новый Папа выбран.

Маловероятно, что кардиналы пришли бы к консенсусу в ходе первого голосования сегодня, 7 мая, учитывая, что предыдущие выборы длились несколько дней.

Толпа в Ватикане ожидала результатов первого голосования

Самый продолжительный конклав в истории длился почти три года, когда был избран Папа Григорий X.

Самый короткий из них длился всего 10 часов и завершился избранием папы Юлия II в 1503 году.

В новейшей истории следующий лидер Католической церкви обычно избирается в течение двух-трех дней.

Кардиналы с правом голоса — те, кому еще нет 80 лет и кто имеет право голосовать, — были призваны "призвать на помощь Святого Духа", чтобы Он помог им избрать Папу, "в котором нуждаются Церковь и человечество в этот трудный и сложный поворотный момент истории".

Перед новым католическом лидером будет множество проблем, которые тяготят кардиналов — прежде всего, продолжать ли прогрессивное наследие Франциска в вопросах поддержки женщин, принятия ЛГБТК+, защиты окружающей среды и мигрантов или откатить его назад, чтобы попытаться объединить церковь, которая стала более поляризованной во время его понтификата.

Напомним, Фокус писал о том, кто из кардиналов, которые претендуют на то, чтобы стать новым Папой, больше всего поддерживают Украину.