Конклав 2025: з димоходу у Ватикані повалив чорний дим — що це означає (відео)

Нового Папу Римського в перший же день голосування не обирали вже кілька століть, але туристи і віряни сподівалися стати свідками історичної події.

Related video

Про це повідомляє CNN.

Із "найзнаменитішої труби у світі" повалив чорний дим

Група зі 133 кардиналів із 70 країн зібралася в середу у Ватикані для проведення традиційного багатовікового обряду обрання 267-го понтифіка після смерті Папи Франциска минулого місяця.

Тисячі вірян зібралися на площі Святого Петра, чекаючи, коли з вузького димоходу на даху повалить дим наприкінці дня, насиченого ритуалами і пишними церемоніями.

У натовпі пролунали стогони розчарування, коли від спалювання бюлетенів повалив чорний дим, що означало, що Папу не обрали. Загалом на площі Святого Петра зібралися близько 45 тисяч людей і вони сподівалися стати свідками обрання нового Папи Римського.

Чорний дим над Ватиканом Фото: Скриншот

Чорний дим означає, що ніхто з кардиналів не набрав необхідної більшості у дві третини голосів, і голосування відновиться завтра.

Кардинали вже пішли на спочинок і повернуться в Сикстинську капелу вранці 8 травня.

З цього моменту може проводитися до чотирьох голосувань на день: два вранці і два вдень, а білий дим підтвердить, що новий Папа обраний.

Малоймовірно, що кардинали дійшли б консенсусу під час першого голосування сьогодні, 7 травня, враховуючи, що попередні вибори тривали кілька днів.

Натовп у Ватикані очікував результатів першого голосування

Найтриваліший конклав в історії тривав майже три роки, коли було обрано Папу Григорія X.

Найкоротший із них тривав лише 10 годин і завершився обранням папи Юлія II 1503 року.

У новітній історії наступного лідера Католицької церкви зазвичай обирають протягом двох-трьох днів.

Кардинали з правом голосу — ті, кому ще немає 80 років і хто має право голосувати, — були покликані "закликати на допомогу Святого Духа", щоб Він допоміг їм обрати Папу, "якого потребують Церква і людство в цей важкий і складний поворотний момент історії".

Перед новим католицьким лідером буде безліч проблем, які обтяжують кардиналів — насамперед, чи продовжувати прогресивну спадщину Франциска в питаннях підтримки жінок, прийняття ЛГБТК+, захисту довкілля та мігрантів, чи відкотити її назад, щоб спробувати об'єднати церкву, яка стала більш поляризованою під час його понтифікату.

Нагадаємо, Фокус писав про те, хто з кардиналів, які претендують на те, щоб стати новим Папою, найбільше підтримують Україну.