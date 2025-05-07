Двері Сікстинської капели зачинилися: у Ватикані почався конклав (відео)

Двері закрили для сторонніх після слів архієпископа Дієго Джованні Равеллі "Extra omnes", що латиною означає "всім вийти". У голосуванні візьмуть участь 133 кардинали, водночас явного фаворита на пост глави Римо-католицької церкви поки що не виявлено.

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Про це пише CNN.

Архієпископ зачиняє двері в Сикстинську капелу

Однак цей старовинний процес трохи оновили: Ватикан планує використовувати глушилки сигналів навколо Сикстинської капели, щоб запобігти електронному спостереженню або зв'язку за межами конклаву. Кардиналам також довелося відмовитися від своїх телефонів і всіх електронних пристроїв. Також телеканали вестимуть пряму трансляцію труби, з якої піде білий, або чорний дим.

Уже відомі деякі фаворити на посаду, яку раніше обіймав Франциск. Ці кардинали відомі як "papabile": це кардинал Луїс Антоніо Тагле з Філіппін, кардинал Жеральда Лакруа з Квебека і кардинал Джозеф Тобіна зі Сполучених Штатів. Ці троє, як вважається, мають шанс стати наступним Папою Римським, хоча явного фаворита немає.

Враховуючи, що кардинал Джованні Ре, 91-річний декан Колегії кардиналів, занадто старий, щоб голосувати на конклаві, завдання керівництва виборами лягає на плечі ключового союзника покійного Папи Франциска.

У соцмережах транслюватимуть вид на трубу з якої має піти білий, або чорний дим

70-річний кардинал П'єтро Паролін, який обіймав посаду державного секретаря Ватикану від початку папства Франциска, є найвисокопоставленішим кардиналом у віці до 80 років, і тому буде відігравати ключову роль у майбутні дні.

До того, як стати держсекретарем, Паролін близько 30 років служив дипломатом Ватикану і добре знайомий з Курією, центральним керівним органом церкви. Паролін не тільки головує на виборах, а й є одним із фаворитів на них.

Експерти вважають, що наступний Папа буде більш консервативним, ніж Франциск. Перед конклавом усім кардиналам роздали книгу про їхніх колег. У доповіді під назвою "Звіт колегії кардиналів" містяться відомості про приблизно 40 кандидатів на папський престол, включно з аналізом їхніх позицій із таких питань, як благословення одностатевих шлюбів, висвячення жінок-дияконів і вчення церкви про контрацепцію.

І підтекст "звіту" — це мета обрати Папу, який поведе церкву в напрямку, відмінному від поглядів Папи Франциска, чиї прогресивні реформи викликали гнів деяких консерваторів.

Сикстинська капела, де обиратимуть Папу Римського Фото: Vatican News

Сьогодні відбудеться тільки один тур голосування, але протягом наступних чотирьох днів може бути проведено до чотирьох турів — два вранці і два вдень.

Якщо до кінця четвертого дня переможця все ще не буде визначено, на п'ятий день голосування проводитися не буде, і натомість буде надано можливість помолитися, спокійно поміркувати і неформально обговорити всі питання.

Після цієї паузи голосування відновиться не пізніше, ніж через день і триватиме ще сім турів до наступної перерви.

Якщо тупикова ситуація збережеться, кардинали зможуть проголосувати за двох кандидатів, які лідирують у попередньому бюлетені; у цьому разі знадобиться лише абсолютна більшість голосів.

Однак голосування навряд чи затягнеться так надовго. Попередні два папи, Бенедикт XVI і Франциск, були призначені на другий день голосування. До них Іоанн Павло II був призначений на третій день.

Робітники встановлюють трубу з якої піде білий, або чорний дим Фото: Vatican News

Хоча це було б немислимо в сучасну епоху, найтриваліший папський конклав тривав майже три роки, з листопада 1268 року по вересень 1271 року, через політичну боротьбу між кардиналами.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, хто може стати новим Папою Римським.