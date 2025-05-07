Двери Сикстинской капеллы захлопнулись: в Ватикане начался конклав (видео)

Двери закрыли для посторонних после слов архиепископа Диего Джованни Равелли "Extra omnes", что на латыни означает "всем выйти". В голосовании примут участие 133 кардинала, при этом явного фаворита на пост главы Римско-католической церкви пока не выявлено.

Related video

Об этом пишет CNN.

Архиепископ закрывает дверь в Сикстинскую капеллу

Однако этот старинный процесс немного обновили: Ватикан планирует использовать глушилки сигналов вокруг Сикстинской капеллы, чтобы предотвратить электронное наблюдение или связь за пределами конклава. Кардиналам также пришлось отказаться от своих телефонов и всех электронных устройств. Также телеканалы будет вести прямую трансляцию трубы, из которой пойдет белый, или черный дым.

Уже известны некоторые фавориты на пост, который ранее занимал Франциск. Эти кардиналы известны как "papabile": это кардинал Луис Антонио Тагле из Филиппин, кардинал Жеральда Лакруа из Квебека и кардинал Джозеф Тобина из Соединенных Штатов. Эти трое, как считается, имеют шанс стать следующим Папой Римским, хотя явного фаворита нет.

Учитывая, что кардинал Джованни Ре, 91-летний декан Коллегии кардиналов, слишком стар, чтобы голосовать на конклаве, задача руководства выборами ложится на плечи ключевого союзника покойного Папы Франциска.

В соцсетях будут транслировать вид на трубу из которой должен пойти белый, или черный дым

70-летний кардинал Пьетро Паролин, занимавший пост государственного секретаря Ватикана с начала папства Франциска, является самым высокопоставленным кардиналом в возрасте до 80 лет и поэтому будет играть ключевую роль в предстоящие дни.

До того, как стать госсекретарем, Паролин около 30 лет служил дипломатом Ватикана и хорошо знаком с Курией, центральным руководящим органом церкви. Паролин не только председательствует на выборах, но и является одним из фаворитов на них.

Эксперты полагают, что следующий Папа будет более консервативным, нежели Франциск. Перед конклавом всем кардиналам раздали книгу об их коллегах. В докладе под названием "Отчет коллегии кардиналов" содержатся сведения о примерно 40 кандидатах на папский престол, включая анализ их позиций по таким вопросам, как благословение однополых браков, рукоположение женщин-дьяконов и учение церкви о контрацепции.

И подтекст "отчета" – это цель выбрать Папу, который поведет церковь в направлении, отличном от взглядов Папы Франциска, чьи прогрессивные реформы вызвали гнев некоторых консерваторов.

Сикстинская капелла, где будут выбирать Папу Римского Фото: Vatican News

Сегодня состоится только один тур голосования, но в течение следующих четырех дней может быть проведено до четырех туров — два утром и два днем.

Если к концу четвертого дня победитель все еще не будет определен, на пятый день голосование проводиться не будет, и вместо этого будет предоставлена ​​возможность помолиться, спокойно поразмышлять и неформально обсудить все вопросы.

После этой паузы голосование возобновится не позднее, чем через день и продолжится еще семь туров до следующего перерыва.

Если тупиковая ситуация сохранится, кардиналы смогут проголосовать за двух лидирующих кандидатов в предыдущем бюллетене; в этом случае потребуется лишь абсолютное большинство голосов.

Однако голосование вряд ли затянется так надолго. Предыдущие два папы, Бенедикт XVI и Франциск, были назначены на второй день голосования. До них Иоанн Павел II был назначен на третий день.

Рабочие устанавливают трубу из которой пойдет белый, или черный дым Фото: Vatican News

Хотя это было бы немыслимо в современную эпоху, самый длительный папский конклав длился почти три года, с ноября 1268 года по сентябрь 1271 года, из-за политической борьбы между кардиналами.

Напомним, ранее Фокус писал о том, кто может стать новым Папой Римским.