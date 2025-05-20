Гінеколог із Китаю порадив жінкам більше дивитися на м'язистих чоловіків: навіщо це треба

Хе Чженьє, гінеколог із Xiehe Shenzhen University of Science and Technology Hospital, провідної державної лікарні в Шеньчжені, що на півдні Китаю, порадив млявим і анемічним жінкам, які страждають від зниженого гемоглобіну або браку енергії, дивитися на чоловіків з ідеальним тілом і м'язами.

Related video

Про це пише South China Morning Post.

У доктора понад 133 000 підписників на популярній китайській платформі, де він регулярно ділиться професійними ідеями про жіноче здоров'я і гінекологічну допомогу. Хе спеціалізується на стандартизованій діагностиці та лікуванні поширених доброякісних гінекологічних захворювань і пухлин.

За словами Чженьє, жінки з дефіцитом ци, або життєвої енергії, і крові часто відчувають поганий настрій і високий рівень стресу. Щоб допомогти їм регулювати фізичний і психічний стан, він рекомендує використовувати "візуальне задоволення" для зцілення.

Його конкретні поради включають зниження емоційного напруження через "уникнення надмірних романтичних стосунків" і збільшення позитивної візуальної стимуляції шляхом, як уже йшлося вище, "споглядання красивих м'язистих чоловіків". Це сприяє виробленню дофаміну в мозку, що допомагає зняти стрес і підняти настрій людини.

Хе Чженьє Фото: Скриншот

"Уникайте занадто частих закоханостей. Замість цього дивіться на більш мускулистих чоловіків. Коли у вас дефіцит ци й анемія, ви часто занадто мляві або втомлені, щоб розмовляти, і ваша шкіра може виглядати тьмяною. Ви також можете відчувати запаморочення і безсоння. Це не створює правильних умов для романтики. Однак спостереження за мускулистими чоловіками змінює ситуацію. Вид чогось прекрасного активує систему винагороди мозку і вивільняє дофамін, змушуючи нас почуватися щасливішими", — пояснив він.

Доктор стверджує, що, згідно з дослідженнями, візуальне задоволення може поліпшити настрій і знизити стрес, особливо у жінок, які борються з поганим сном або страждають від перевтоми.

"Тож, пані з дефіцитом ци і анемією, прокручуйте вільно і насолоджуйтеся. Розслабте свій розум і відновіть свою енергію. Заради свого здоров'я побалуйте себе трохи!"

Хе роздавав й інші поради, які далекі від традиційної медицини. Наприклад, він рекомендує жінкам носити більше золотих прикрас, посилаючись на традиційні китайські медичні вірування в те, що золото приносить користь серцю і живить селезінку.

Зауваження гінеколога викликали хвилю гумору і підтримуючих коментарів у мережі, і багато жінок погодилися, що естетична насолода може позитивно впливати на емоції.

Раніше Фокус писав, що син Шварценеггера Джозеф Баена продемонстрував своє мускулисте тіло. Ми також розповідали, хто є найкрасивішим чоловіком з точки зору канонів грецької краси.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.