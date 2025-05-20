Гинеколог из Китая посоветовал женщинам больше смотреть на мускулистых мужчин: зачем это надо

Хэ Чжэнье, гинеколог из Xiehe Shenzhen University of Science and Technology Hospital, ведущей государственной больницы в Шэньчжэне, на юге Китае, посоветовал вялым и анемичным женщинам, страдающим от пониженного гемоглобина или нехватки энергии, смотреть на мужчин с идеальным телом и мускулами.

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Об этом пишет South China Morning Post.

У доктора более 133 000 подписчиков на популярной китайской платформе, где он регулярно делится профессиональными идеями о женском здоровье и гинекологической помощи. Хэ специализируется на стандартизированной диагностике и лечении распространенных доброкачественных гинекологических заболеваний и опухолей.

По словам Чжэнье, женщины с дефицитом ци, или жизненной энергии, и крови часто испытывают плохое настроение и высокий уровень стресса. Чтобы помочь им регулировать физическое и психическое состояние, он рекомендует использовать "визуальное удовольствие" для исцеления.

Его конкретные советы включают снижение эмоционального напряжения через "избегание чрезмерных романтических отношений" и увеличение позитивной визуальной стимуляции путем, как уже говорилось выше, "созерцания красивых мускулистых мужчин". Это способствует выработке дофамина в мозге, что помогает снять стресс и поднять настроение человека.

Хэ Чжэнье Фото: Скриншот

"Избегайте слишком частых влюбленностей. Вместо этого смотрите на более мускулистых мужчин. Когда у вас дефицит ци и анемия, вы часто слишком вялы или уставшие, чтобы разговаривать, и ваша кожа может выглядеть тусклой. Вы также можете испытывать головокружение и бессонницу. Это не создает правильных условий для романтики. Однако наблюдение за мускулистыми мужчинами меняет ситуацию. Вид чего-то прекрасного активирует систему вознаграждения мозга и высвобождает дофамин, заставляя нас чувствовать себя счастливее", – объяснил он.

Доктор утверждает, что, согласно исследованиям, визуальное удовольствие может улучшить настроение и снизить стресс, особенно у женщин, борющихся с плохим сном или переутомлением.

"Так что, дамы с дефицитом ци и анемией, прокручивайте свободно и наслаждайтесь. Расслабьте свой разум и восстановите свою энергию. Ради своего здоровья побалуйте себя немного!"

Хэ раздавал и другие советы, которые далеки от традиционной медицины. Например, он рекомендует женщинам носить больше золотых украшений, ссылаясь на традиционные китайские медицинские верования в то, что золото приносит пользу сердцу и питает селезенку.

Замечания гинеколога вызвали волну юмора и поддерживающих комментариев в сети, и многие женщины согласились, что эстетическое наслаждение может положительно влиять на эмоции.

Ранее Фокус писал, что сын Шварценеггера Джозеф Баэна продемонстрировал свое мускулистое тело. Мы также рассказывали, кто является самым красивым мужчиной с точки зрения канонов греческой красоты.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.