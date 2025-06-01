Час не пошкодував: три розкішні особняки, що стали всесвітньо відомими руїнами (відео)

Навіть найдорожчі і найкрасивіші будинки, розташовані в мальовничих куточках світу, не застраховані від того, що одного разу вони виявляться нікому не потрібними, і життя піде з них. Причин для цього існує багато: переїзд, трагедії, втрати. Але об'єднує їх все одне — велична розкіш, над якою взяли гору час і природа.

Related video

Фокус представляє вашій увазі найкрасивіші занедбані маєтки.

Lynnewood Hall, Пенсильванія

Лінневуд Холл був побудований у неокласичному стилі в Елкінс-парку між 1897 і 1900 роками для Пітера Аррела Брауна Вайднера, одного з найбагатших людей Америки і великого колекціонера творів мистецтва. Свого часу будинок став яскравим прикладом розкішної нерухомості, адже його проєкт розробив знаменитий архітектор Хорас Трамбауер.

У маєток зі 110 кімнатами магнат переїхав із синами після смерті дружини.

Крім 55 спалень, у ньому була велика художня галерея, бальна зала, що вміщала 1000 гостей, басейн, винні льохи, ферма, теслярські та оббивні майстерні, а також електростанція.

Будівля, розташована на 6,5 га землі, могла похвалитися величчю, складною деталізацією, елегантними меблями і величезною колекцією творів мистецтва. Усе це зробило її одним із найбільших історичних будинків в Америці та другим за величиною збереженим маєтком "Позолоченого століття" у США.

У статті 2014 року в The Philadelphia Inquirer маєток описували як такий, що "потопає в шовку, оксамиті та позолочених молдингах, кімнати обставлено стільцями з палацу Людовика XV, перськими килимами та китайською керамікою, зали забиті творами мистецтва Рафаеля, Рембрандта, Ель Греко, ван Дейка, Донателло".

Пітер Вайденер помер у Lynnewood Hall у віці 80 років 6 листопада 1915 року після тривалої хвороби. Стан здоров'я магната підкосила страшна трагедія: 5 квітня 1912 року його старший син Джордж Дантон Вайднер і онук Гаррі Елкінс Вайднер загинули під час аварії "Титаніка".

За наступні десятиліття будівля кілька разів переходила з рук у руки, а в 1940-х роках більшу частину території маєтку було продано. З 1952 року до кінця 90-х років тут розташовувалася пресвітеріанська семінарія, після чого маєток занепав.

Станом на 2023 рік будинок реставрує фонд Lynnewood Hall Preservation Foundation, що оголосив про угоду про купівлю маєтку в лютому 2023 року.

Палац Ельда, Нью-Йорк

Архітекторка Люсі Еббот Кейт та її чоловік, представник індустрії моди Девід Аберкромбі, вигадали й спроєктували цей витвір мистецтва в Оссінінгу, виготовлений із каміння, і назвали його палацом Ельда, що є абревіатурою імені їхніх чотирьох дітей (Елізабет, Люсі, Девіда та Ебботта).

Будівництво Ельди розпочалося 1925 року і завершилося два роки по тому, 1927-го. Під час будівництва використовували багато місцевих матеріалів, включно з гранітом і каменем, узятими безпосередньо з 22-акрової ділянки.

У ньому було 25 кімнат і 4 різних приміщення, включно з будинком для слуг.

У дизайні простежуються архітектурні впливи шотландських замків, можливо, через шотландське коріння Девіда Аберкромбі. Він має відкрите патіо з каміном і чавунні гвинтові сходи, що ведуть до вежі

На жаль, після завершення будівництва дочка пари, Люсі, загинула в хімічній пожежі на фабриці Оссінінга 1929 року, а син Девід помер 1937 року, коли його штовхнув у живіт кінь у Вайомінгу.

Девід Аберкромбі помер від ревматизму того ж року, що і його син, і незабаром після цього місіс Аберкромбі переїхала в Нью-Джерсі, щоб жити зі своїми доньками Елізабет і Елдою.

Їхній палац у 1940-х роках купила фірма, яка досліджує фарби, що зрештою призвело до краху власності.

Будинок пустував багато років після Другої світової війни і був зруйнований залишками розлитої фарби і пожежами. Кілька спроб реставрації, починаючи з 1964 року, зрештою зазнали невдачі. Донині будівля залишається в нежитловому стані.

Відвідувана багатьма любителями історії, дослідниками, шанувальниками занедбаних місць і вченими, масивна споруда, як і раніше, демонструє склепінчасті дахи, арочні вікна і двері, стіни, облицьовані дерев'яною плиткою, еркер і гвинтові сходи, відлиті із заліза.

Маєток Віндкліфф, Нью-Йорк

Прихована в лісах долини річки Гудзон, із сосен визирає вежа чудової споруди 1853 року за проектом архітектора Джорджа Вейча, що займає площу в 80 акрів. Вейч відомий тим, що спроектував першу єпископальну церкву Месії в Райнбеку 1852 року. Оскільки власниця цього будинку Елізабет Шермерхорн Джонс, а також її брат Едвард зробили великий внесок у будівництво церкви, цілком логічно, що вони найняли цього архітектора для проектування її літнього будинку.

Головним муляром під час будівництва був Джон Берд, який також працював з Вейчем 1864 року над спорудженням римо-католицької церкви Святого Петра в Райнкліффі.

Джонс, котра ніколи не була заміжня, прославилася як світська левиця Нью-Йорка. Вона була кузиною Асторів і частиною вищого суспільства міста. Її триповерховий маєток площею 715 квадратних метрів міг похвалитися дев'ятьма спальнями, п'ятьма ванними кімнатами і чотирма камінами, загалом 24 кімнатами, і розташовувався на 80 акрах землі.

Це була грандіозна готична архітектурна споруда, і її присутність сприяла виникненню серед еліти долини Гудзона бажання будувати великі й розкішні заміські будинки. Вираз "йти в ногу з Джонсами" виник, як вважають, навколо не настільки скромного Віндкліффа і заздрості, яку він викликав.

У Джонс був ще один зв'язок із дворянством XIX і XX століть, принаймні з літературним дворянством. Вона була тіткою знаменитої письменниці Едіт Вортон (авторки "Будинку веселощів" та інших), і Вортон, як відомо, часто відвідувала свою тітку у Віндкліффі, можливо, частіше, ніж їй хотілося. У своїй автобіографії "Погляд назад" Вортон описала свій досвід відвідування тітки у Віндкліффі як трохи жахливу історію, навіть порівнявши значний зовнішній вигляд із тиранічними манерами своєї родички.

Джонс померла 1876 року, і будинок продали сім'ї, пов'язаній зі статком Knickerbocker Beer у 1886-му за $25 000. Подейкували, що в них був пивний трубопровід, що йшов від будинку до тенісних кортів для зручного освіження.

Майно змінило господарів, його розділили і, як припускали, недовгий час навіть слугувало нудистським табором у 1940-х роках, після чого в 1950-х роках перетворилося на занедбану будівлю, що заростала.

У наші дні великі частини конструкції обвалилися, і інтер'єр триповерхового цегляного будинку чітко видно, оскільки стіни занепали, а дерева, фауна і флора повільно зайняли його місце.

У 2016 році його продали за $170 000. Новими власниками нерухомості стали Джон Барбоні, архітектор і співвласник Elemental Architecture LLC у Нью-Йорку, і його брат Марк Барбоні, співвласник ресторану Hudson Clearwater у Вест-Віллідж у Нью-Йорку. Вони планували реставрувати те, що від нього залишилося. Зараз влада розглядає заявку на стабілізацію конструкції для подальшої реконструкції приміщення.

Нагадаємо, Фокус писав, що:

У серці графства Дорсет, Велика Британія, розташована унікальна пам'ятка минулого — занедбане село Тайнем, яке стало символом військових жертв Другої світової війни. Це місце, де час зупинився в листопаді 1943 року, перетворившись на живий музей людських доль та історії.

Даніель Раффілд із Корнуолла (Велика Британія) здійснила мрію, яку виношувала 25 років. Жінка купила занедбаний прибережний будинок, за яким спостерігала з юності, і тепер планує перетворити його на сімейне гніздо.

Ми також розповідали, що блогер побував у покинутому банку та показав несподівані знахідки.