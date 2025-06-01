Час не пошкодував: три розкішні особняки, що стали всесвітньо відомими руїнами (відео)
Навіть найдорожчі і найкрасивіші будинки, розташовані в мальовничих куточках світу, не застраховані від того, що одного разу вони виявляться нікому не потрібними, і життя піде з них. Причин для цього існує багато: переїзд, трагедії, втрати. Але об'єднує їх все одне — велична розкіш, над якою взяли гору час і природа.
Фокус представляє вашій увазі найкрасивіші занедбані маєтки.
Lynnewood Hall, Пенсильванія
Лінневуд Холл був побудований у неокласичному стилі в Елкінс-парку між 1897 і 1900 роками для Пітера Аррела Брауна Вайднера, одного з найбагатших людей Америки і великого колекціонера творів мистецтва. Свого часу будинок став яскравим прикладом розкішної нерухомості, адже його проєкт розробив знаменитий архітектор Хорас Трамбауер.
У маєток зі 110 кімнатами магнат переїхав із синами після смерті дружини.
Крім 55 спалень, у ньому була велика художня галерея, бальна зала, що вміщала 1000 гостей, басейн, винні льохи, ферма, теслярські та оббивні майстерні, а також електростанція.
Будівля, розташована на 6,5 га землі, могла похвалитися величчю, складною деталізацією, елегантними меблями і величезною колекцією творів мистецтва. Усе це зробило її одним із найбільших історичних будинків в Америці та другим за величиною збереженим маєтком "Позолоченого століття" у США.
У статті 2014 року в The Philadelphia Inquirer маєток описували як такий, що "потопає в шовку, оксамиті та позолочених молдингах, кімнати обставлено стільцями з палацу Людовика XV, перськими килимами та китайською керамікою, зали забиті творами мистецтва Рафаеля, Рембрандта, Ель Греко, ван Дейка, Донателло".
Пітер Вайденер помер у Lynnewood Hall у віці 80 років 6 листопада 1915 року після тривалої хвороби. Стан здоров'я магната підкосила страшна трагедія: 5 квітня 1912 року його старший син Джордж Дантон Вайднер і онук Гаррі Елкінс Вайднер загинули під час аварії "Титаніка".
За наступні десятиліття будівля кілька разів переходила з рук у руки, а в 1940-х роках більшу частину території маєтку було продано. З 1952 року до кінця 90-х років тут розташовувалася пресвітеріанська семінарія, після чого маєток занепав.
Станом на 2023 рік будинок реставрує фонд Lynnewood Hall Preservation Foundation, що оголосив про угоду про купівлю маєтку в лютому 2023 року.
Палац Ельда, Нью-Йорк
Архітекторка Люсі Еббот Кейт та її чоловік, представник індустрії моди Девід Аберкромбі, вигадали й спроєктували цей витвір мистецтва в Оссінінгу, виготовлений із каміння, і назвали його палацом Ельда, що є абревіатурою імені їхніх чотирьох дітей (Елізабет, Люсі, Девіда та Ебботта).
Будівництво Ельди розпочалося 1925 року і завершилося два роки по тому, 1927-го. Під час будівництва використовували багато місцевих матеріалів, включно з гранітом і каменем, узятими безпосередньо з 22-акрової ділянки.
У ньому було 25 кімнат і 4 різних приміщення, включно з будинком для слуг.
У дизайні простежуються архітектурні впливи шотландських замків, можливо, через шотландське коріння Девіда Аберкромбі. Він має відкрите патіо з каміном і чавунні гвинтові сходи, що ведуть до вежі
На жаль, після завершення будівництва дочка пари, Люсі, загинула в хімічній пожежі на фабриці Оссінінга 1929 року, а син Девід помер 1937 року, коли його штовхнув у живіт кінь у Вайомінгу.
Девід Аберкромбі помер від ревматизму того ж року, що і його син, і незабаром після цього місіс Аберкромбі переїхала в Нью-Джерсі, щоб жити зі своїми доньками Елізабет і Елдою.
Їхній палац у 1940-х роках купила фірма, яка досліджує фарби, що зрештою призвело до краху власності.
Будинок пустував багато років після Другої світової війни і був зруйнований залишками розлитої фарби і пожежами. Кілька спроб реставрації, починаючи з 1964 року, зрештою зазнали невдачі. Донині будівля залишається в нежитловому стані.
Відвідувана багатьма любителями історії, дослідниками, шанувальниками занедбаних місць і вченими, масивна споруда, як і раніше, демонструє склепінчасті дахи, арочні вікна і двері, стіни, облицьовані дерев'яною плиткою, еркер і гвинтові сходи, відлиті із заліза.
Маєток Віндкліфф, Нью-Йорк
Прихована в лісах долини річки Гудзон, із сосен визирає вежа чудової споруди 1853 року за проектом архітектора Джорджа Вейча, що займає площу в 80 акрів. Вейч відомий тим, що спроектував першу єпископальну церкву Месії в Райнбеку 1852 року. Оскільки власниця цього будинку Елізабет Шермерхорн Джонс, а також її брат Едвард зробили великий внесок у будівництво церкви, цілком логічно, що вони найняли цього архітектора для проектування її літнього будинку.
Головним муляром під час будівництва був Джон Берд, який також працював з Вейчем 1864 року над спорудженням римо-католицької церкви Святого Петра в Райнкліффі.
Джонс, котра ніколи не була заміжня, прославилася як світська левиця Нью-Йорка. Вона була кузиною Асторів і частиною вищого суспільства міста. Її триповерховий маєток площею 715 квадратних метрів міг похвалитися дев'ятьма спальнями, п'ятьма ванними кімнатами і чотирма камінами, загалом 24 кімнатами, і розташовувався на 80 акрах землі.
Це була грандіозна готична архітектурна споруда, і її присутність сприяла виникненню серед еліти долини Гудзона бажання будувати великі й розкішні заміські будинки. Вираз "йти в ногу з Джонсами" виник, як вважають, навколо не настільки скромного Віндкліффа і заздрості, яку він викликав.
У Джонс був ще один зв'язок із дворянством XIX і XX століть, принаймні з літературним дворянством. Вона була тіткою знаменитої письменниці Едіт Вортон (авторки "Будинку веселощів" та інших), і Вортон, як відомо, часто відвідувала свою тітку у Віндкліффі, можливо, частіше, ніж їй хотілося. У своїй автобіографії "Погляд назад" Вортон описала свій досвід відвідування тітки у Віндкліффі як трохи жахливу історію, навіть порівнявши значний зовнішній вигляд із тиранічними манерами своєї родички.
Джонс померла 1876 року, і будинок продали сім'ї, пов'язаній зі статком Knickerbocker Beer у 1886-му за $25 000. Подейкували, що в них був пивний трубопровід, що йшов від будинку до тенісних кортів для зручного освіження.
Майно змінило господарів, його розділили і, як припускали, недовгий час навіть слугувало нудистським табором у 1940-х роках, після чого в 1950-х роках перетворилося на занедбану будівлю, що заростала.
У наші дні великі частини конструкції обвалилися, і інтер'єр триповерхового цегляного будинку чітко видно, оскільки стіни занепали, а дерева, фауна і флора повільно зайняли його місце.
У 2016 році його продали за $170 000. Новими власниками нерухомості стали Джон Барбоні, архітектор і співвласник Elemental Architecture LLC у Нью-Йорку, і його брат Марк Барбоні, співвласник ресторану Hudson Clearwater у Вест-Віллідж у Нью-Йорку. Вони планували реставрувати те, що від нього залишилося. Зараз влада розглядає заявку на стабілізацію конструкції для подальшої реконструкції приміщення.
Нагадаємо, Фокус писав, що:
- У серці графства Дорсет, Велика Британія, розташована унікальна пам'ятка минулого — занедбане село Тайнем, яке стало символом військових жертв Другої світової війни. Це місце, де час зупинився в листопаді 1943 року, перетворившись на живий музей людських доль та історії.
- Даніель Раффілд із Корнуолла (Велика Британія) здійснила мрію, яку виношувала 25 років. Жінка купила занедбаний прибережний будинок, за яким спостерігала з юності, і тепер планує перетворити його на сімейне гніздо.
Ми також розповідали, що блогер побував у покинутому банку та показав несподівані знахідки.