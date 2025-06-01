Время не пожалело: три роскошных особняка, ставшие всемирно известными заброшками (видео)

Даже самые дорогие и красивые дома, расположенные в живописных уголках мира, не застрахованы от того, что однажды они окажутся никому не нужными, и жизнь уйдет из них. Причин для этого существует много: переезд, трагедии, утраты. Но объединяет их все одно – величественная роскошь, над которой взяли гору время и природа.

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Lynnewood Hall, Пенсильвания

Линневуд Холл был построен в неоклассическом стиле в Элкинс-парке между 1897 и 1900 годами для Питера Аррела Брауна Уайднера, одного из самых богатых людей Америки и крупного коллекционера произведений искусства. В свое время дом стал ярким примером роскошной недвижимости, ведь его проект разработал знаменитых архитектор Хорас Трамбауэр.

В особняк со 110 комнатами магнат переехал с сыновьями после смерти жены.

Помимо 55 спален, в в нем была большая художественная галерея, бальный зал, вмещавший 1000 гостей, бассейн, винные погреба, ферма, плотницкие и обивочные мастерские, а также электростанция.

Здание, расположенное на 6,5 га земли, могло похвастаться величием, сложной детализацией, элегантной мебелью и огромной коллекцией произведений искусства. Все это сделало его одним из крупнейших исторических домов в Америке и вторым по величине сохранившимся поместьем "Позолоченного века" в США.

В статье 2014 года в The Philadelphia Inquirer особняк описывался как "утопающий в шелке, бархате и позолоченных молдингах, комнаты обставлены стульями из дворца Людовика XV, персидскими коврами и китайской керамикой, залы забиты произведениями искусства Рафаэля, Рембрандта, Эль Греко, ван Дейка, Донателло".

Питер Уайденер умер в Lynnewood Hall в возрасте 80 лет 6 ноября 1915 года после продолжительной болезни. Состояние здоровья магната подкосила страшная трагедия: 5 апреля 1912 года его старший сын Джордж Дантон Уайднер и внук Гарри Элкинс Уайднер погибли во время крушения "Титаника".

За последующие десятилетия здание несколько раз переходило из рук в руки, а в 1940-х годах большая часть территории поместья была продана. С 1952 года до конца 90-х годов здесь располагалась пресвитерианская семинария, после чего поместье пришло в запустение.

По состоянию на 2023 год дом реставрирует фонд Lynnewood Hall Preservation Foundation, который объявил о соглашении о покупке поместья в феврале 2023 года.

Замок Эльда, Нью-Йорк

Архитектор Люси Эббот Кейт и ее муж, представитель индустрии моды Дэвид Аберкромби, придумали и спроектировали это произведение искусства в Оссининге, изготовленное из камней, и назвали его замком Эльда, что является аббревиатурой имени их четверых детей (Элизабет, Люси, Дэвида и Эбботта).

Строительство Эльды началось в 1925 году и завершилось два года спустя, в 1927-м. При строительстве использовалось много местных материалов, включая гранит и камень, взятые непосредственно с 22-акрового участка.

В нем было 25 комнат и 4 различных помещения, включая дом для слуг.

В дизайне прослеживаются архитектурные влияния шотландских замков, возможно, из-за шотландских корней Дэвида Аберкромби. Он имеет открытое патио с камином и чугунную винтовую лестницу, ведущую к башне

К сожалению, после завершения строительства дочь пары, Люси, погибла в химическом пожаре на фабрике Оссининга в 1929 году, а сын Дэвид умер в 1937-м, когда его лягнула в живот лошадь в Вайоминге.

Дэвид Аберкромби скончался от ревматизма в том же году, что и его сын, и вскоре после этого миссис Аберкромби переехала в Нью-Джерси, чтобы жить со своими дочерьми Элизабет и Элдой.

Их замок в 1940-х годах купила фирма, исследующая краски, что в конечном итоге привело к краху собственности.

Дом пустовал много лет после Второй мировой войны и был разрушен остатками разлитой краски и пожарами. Несколько попыток реставрации, начиная с 1964 года, в конечном итоге потерпели неудачу. По сей день здание остается в нежилом состоянии.

Посещаемое многими любителями истории, исследователями, поклонниками заброшек и учеными, массивное сооружение по-прежнему демонстрирует сводчатые крыши, арочные окна и двери, стены, облицованные деревянной плиткой, эркер и винтовую лестницу, отлитую из железа.

Особняк Уиндклифф, Нью-Йорк

Скрытая в лесах долины реки Гудзон, из сосен выглядывает башня великолепного сооружения 1853 года по проекту архитектора Джорджа Вейча, занимающего площадь в 80 акров. Вейч известен тем, что спроектировал первую епископальную церковь Мессии в Райнбеке в 1852 году. Поскольку владелица этого дома Элизабет Шермерхорн Джонс, а также ее брат Эдвард внесли большой вклад в строительство церкви, вполне логично, что они наняли этого архитектора для проектирования ее летнего дома.

Главным каменщиком при строительстве был Джон Берд, который также работал с Вейчем в 1864 году над сооружением римско-католической церкви Святого Петра в Райнклиффе.

Джонс, которая никогда не была замужем, являлась светской львицей Нью-Йорка, кузиной Асторов и частью высшего общества города. Ее трехэтажный особняк площадью 715 квадратных метров мог похвастаться девятью спальнями, пятью ванными комнатами и четырьмя каминами, в общей сложности 24 комнатами, и располагался на 80 акрах земли.

Это было грандиозное готическое архитектурное сооружение, и его присутствие способствовало возникновению среди элиты долины Гудзона желания строить большие и роскошные загородные дома. Выражение "идти в ногу с Джонсами" возникло, как полагают, вокруг не столь скромного Уиндклиффа и зависти, которую оно вызывало.

У Джонс была еще одна связь с дворянством XIX и XX веков, по крайней мере, с литературным дворянством. Она была тетей знаменитой писательницы Эдит Уортон (автора "Дома веселья" и других), и Уортон, как известно, часто навещала свою тетю в Уиндклиффе, возможно, чаще, чем ей хотелось. В своей автобиографии "Взгляд назад" Уортон описала свой опыт посещения тети в Уиндклиффе как немного ужасную историю, даже сравнив внушительный внешний вид с тираническими манерами своей родственицы.

Джонс умерла в 1876 году, и дом продали семье, связанной с состоянием Knickerbocker Beer в 1886-м за $25 000. Поговаривали, что у них был пивной трубопровод, идущий от дома к теннисным кортам для удобного освежения.

Имущество сменило хозяев, было разделено и, как предполагалось, недолгое время даже служило нудистским лагерем в 1940-х годах, после чего в 1950-ых годах превратилось в заброшенное и зарастающее здание.

В наши дни большие части конструкции обрушились, и интерьер трехэтажного кирпичного дома отчетливо виден, поскольку стены обветшали, а деревья, фауна и флора медленно заняли его место.

В 2016 году его продали за $170 000. Новыми владельцами недвижимости стали Джон Барбони, архитектор и совладелец Elemental Architecture LLC в Нью-Йорке, и его брат Марк Барбони, совладелец ресторана Hudson Clearwater в Вест-Виллидж в Нью-Йорке. Они планировали реставрировать то, что от него осталось. Сейчас власти рассматривают заявку на стабилизацию конструкции для дальнейшей реконструкции помещения.

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