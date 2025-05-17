Заброшенное село, "застыгшее во времени", поражает туристов неповторимой красотой (фото)

В сердце графства Дорсет, Великобритания, расположен уникальный памятник прошлого — заброшенная деревня Тайнем, которая стала символом военных жертв Второй мировой войны. Это место, где время остановилось в ноябре 1943 года, превратившись в живой музей человеческих судеб и истории.

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Об этом пишет издание Daily Star.

Живописное село расположено в долине вблизи всемирно известного побережья Юрасик и скрывает драматическую историю принудительного переселения. Когда-то тамошнюю общину эвакуировала британская армия накануне высадки войск союзников в Нормандии.

Живописное село

В ноябре 1943 года, на пике Второй мировой войны, 225 жителей села получили всего 28 дней на то, чтобы навсегда покинуть свои дома. Армия изъяла почти 7,5 тысяч акров земли, пообещав временную эвакуацию. Однако обещание оказалось пустым, ведь к 1948 году Министерство обороны осуществило принудительный выкуп этой территории.

Село Тайнем Фото: Daily Star

На дверях сельской церкви святой Марии до сих пор сохраняется трогательная надпись: "Прошу, относитесь к церкви и домам осторожно. Мы отдали свои дома, где жили поколения, чтобы помочь победить в войне и сохранить свободу. Мы вернемся однажды и поблагодарим вас за бережное отношение".

Реставрация инфраструктуры

Несмотря на упадок и разрушение, часть инфраструктуры населенного пункта сохранилась. Церковь и школу реставрировали в 2003 году и превратили в музеи. Посетители села могут гулять по улицам, осмотреть заброшенные коттеджи, узнать о жизни бывших жителей.

Сегодня село Тайнем — это уникальное место, которое находится под контролем Министерства обороны, но доступно для туристов в выходные и праздничные дни. Сохраненные объекты инфраструктуры, по словам гидов, являются символом человеческой стойкости, памяти и несокрушимого духа.

Несмотря на упадок и разрушение, часть инфраструктуры населенного пункта сохранилась Фото: Daily Star

Напомним, ранее Фокус сообщал, что в живописной деревне Вентворт, расположенной в Йоркшире (Великобритания), местные власти стремятся сохранить историческую аутентичность. Одним из таких решений стало обязательство жителей красить входные двери только в один разрешённый цвет.

А тем временем на Аляске большое внимание туристов привлекает необычный 56-метровый дом, расположенный в лесу недалеко от городка Талкетна. Этот причудливый архитектурный объект стал настоящим магнитом для урбанистов и всех, кто ценит нестандартные пейзажи и оригинальные сооружения.