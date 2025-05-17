Покинуте село, яке "застигло у часі", вражає туристів неповторною красою (фото)

У серці графства Дорсет, Велика Британія, розташована унікальна пам'ятка минулого — покинуте село Тайнем, яке стало символом воєнних жертв Другої світової війни. Це місце, де час зупинився у листопаді 1943 року, перетворившись на живий музей людських доль та історії.

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Про це пише видання Daily Star.

Мальовниче село розташоване в долині поблизу всесвітньо відомого узбережжя Юрасік й приховує драматичну історію примусового переселення. Колись тамтешню громаду евакуювала британська армія напередодні висадки військ союзників у Нормандії.

Мальовниче село

У листопаді 1943 року, на піку Другої світової війни, 225 мешканців села отримали лише 28 днів на те, щоб назавжди покинути свої домівки. Армія вилучила майже 7,5 тисяч акрів землі, пообіцявши тимчасову евакуацію. Проте обіцянка виявилася порожньою, адже до 1948 року Міністерство оборони здійснило примусовий викуп цієї території.

Село Тайнем Фото: Daily Star

На дверях сільської церкви святої Марії досі зберігається зворушливий напис: "Прошу, ставтеся до церкви та будинків обережно. Ми віддали свої домівки, де жили покоління, аби допомогти перемогти у війні та зберегти свободу. Ми повернемося одного дня і подякуємо вам за дбайливе ставлення".

Реставрація інфраструктури

Попри занепад та руйнацію, частина інфраструктури населеного пункту збереглася. Церкву та школу реставрували у 2003 році та перетворили на музеї. Відвідувачі села можуть гуляти вулицями, оглянути покинуті котеджі, дізнатися про життя колишніх мешканців.

Сьогодні село Тайнем — це унікальне місце, яке перебуває під контролем Міністерства оборони, але доступне для туристів у вихідні та святкові дні. Збережені об’єкти інфраструктури, за словами гідів, є символ людської стійкості, пам'яті та незламного духу.

Попри занепад та руйнацію, частина інфраструктури населеного пункту збереглася Фото: Daily Star

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що у мальовничому селі Вентворт, розташованому в Йоркширі (Велика Британія), місцева влада прагне зберегти історичну автентичність. Одним із таких рішень стало зобов’язання мешканців фарбувати вхідні двері лише в один дозволений колір.

А тим часом на Алясці неабияку увагу туристів привертає незвичний 56-метровий будинок, розташований у лісі неподалік містечка Талкетна. Цей химерний архітектурний об’єкт став справжнім магнітом для урбаністів та всіх, хто цінує нестандартні краєвиди й оригінальні споруди.