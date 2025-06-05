На іспанському курорті виявили електричних мурах: чим вони небезпечні для туристів
В іспанському місті Лос-Крістіанос на Тенеріфе в гольф-комплексі ентомологи Антоніо Пересм та Ірене Сантос з Інституту натуральних продуктів і агробіології виявили один із найбільш інвазивних видів мурах у світі. Такі комахи становлять серйозну небезпеку для туристів.
Про це повідомляє Canarian Weekly.
Малу вогняну мураху Міжнародна спілка охорони природи (МСОП) занесла до списку найбільш шкідливих інвазивних видів мурах у світі. Він також фігурує в списку інвазивних видів, що викликають занепокоєння.
Комаха, відома як електрична мураха, родом із країн Південної Америки, але поширилася по всьому світу, включно з Францією, Ізраїлем, а тепер і Іспанією. Її укус може викликати хворобливі реакції, які в деяких випадках можуть бути серйозними як для людей, так і для тварин. Він також здатний спустошувати дику природу, витісняючи місцеві види.
Поширення мурашок пов'язане з діяльністю людини, зокрема, з транспортуванням живих рослин із ґрунтом або субстратом.
Після виявлення мурах уряд Канарських островів запустив стратегію стримування в спробі викорінити мураху. Справа ця дуже недешева. Дослідження 2022 року показало, що глобальні зусилля з контролю цього виду вже обійшлися у понад $7 мільярдів.
Місцева влада закликає громадськість, особливо тих, хто займається садівництвом або ландшафтним дизайном, зберігати пильність і повідомляти про будь-яку незвичну активність мурах.
Лос-Крістіанос — найбільший з іспанських Канарських островів і центр водних видів спорту, відомий своєю широкою набережною.
Туристів уже попередили про небезпеку і попросили бути пильними під час відпочинку.
Мурахи — не єдина загроза для тих, хто їде до Іспанії. Нещодавно Міністерство закордонних справ опублікувало попередження на своєму спеціальному сайті Travel Health Pro після того, як у Саламанці було виявлено випадок кримсько-конголезької геморагічної лихоманки (ККГЛ).
"28 травня 2025 року місцеві органи охорони здоров'я повідомили про підтверджений випадок кримсько-конголезької геморагічної лихоманки (ККГЛ) у Саламанці. Випадок стався через укус кліща", — йшлося в заяві.
ККГЛ — це вірус, який переносять кліщі, з легкими симптомами, такими як запаморочення, висока температура, головний біль, біль в очах, діарея і м'язові болі. Однак більш серйозні наслідки включають кровотечу і синці та можуть призвести до швидкого погіршення роботи нирок і відмови органів.
Раніше Фокус писав, що:
- Величезні колонії агресивних мурашок Tapinoma magnum, які потрапили в Німеччину з Середземномор'я, швидко розповсюджуються країною.
- Королеви мурах поїдають власних дітей, щоб врятувати решту потомства.
Ми також розповідали, навіщо мурахи проводять ампутації своїм родичам.