На іспанському курорті виявили електричних мурах: чим вони небезпечні для туристів

В іспанському місті Лос-Крістіанос на Тенеріфе в гольф-комплексі ентомологи Антоніо Пересм та Ірене Сантос з Інституту натуральних продуктів і агробіології виявили один із найбільш інвазивних видів мурах у світі. Такі комахи становлять серйозну небезпеку для туристів.

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Про це повідомляє Canarian Weekly.

Малу вогняну мураху Міжнародна спілка охорони природи (МСОП) занесла до списку найбільш шкідливих інвазивних видів мурах у світі. Він також фігурує в списку інвазивних видів, що викликають занепокоєння.

Комаха, відома як електрична мураха, родом із країн Південної Америки, але поширилася по всьому світу, включно з Францією, Ізраїлем, а тепер і Іспанією. Її укус може викликати хворобливі реакції, які в деяких випадках можуть бути серйозними як для людей, так і для тварин. Він також здатний спустошувати дику природу, витісняючи місцеві види.

Поширення мурашок пов'язане з діяльністю людини, зокрема, з транспортуванням живих рослин із ґрунтом або субстратом.

Укуси електричної мурашки дуже болючі

Після виявлення мурах уряд Канарських островів запустив стратегію стримування в спробі викорінити мураху. Справа ця дуже недешева. Дослідження 2022 року показало, що глобальні зусилля з контролю цього виду вже обійшлися у понад $7 мільярдів.

Місцева влада закликає громадськість, особливо тих, хто займається садівництвом або ландшафтним дизайном, зберігати пильність і повідомляти про будь-яку незвичну активність мурах.

Лос-Крістіанос — найбільший з іспанських Канарських островів і центр водних видів спорту, відомий своєю широкою набережною.

Туристів уже попередили про небезпеку і попросили бути пильними під час відпочинку.

Мурахи — не єдина загроза для тих, хто їде до Іспанії. Нещодавно Міністерство закордонних справ опублікувало попередження на своєму спеціальному сайті Travel Health Pro після того, як у Саламанці було виявлено випадок кримсько-конголезької геморагічної лихоманки (ККГЛ).

"28 травня 2025 року місцеві органи охорони здоров'я повідомили про підтверджений випадок кримсько-конголезької геморагічної лихоманки (ККГЛ) у Саламанці. Випадок стався через укус кліща", — йшлося в заяві.

ККГЛ — це вірус, який переносять кліщі, з легкими симптомами, такими як запаморочення, висока температура, головний біль, біль в очах, діарея і м'язові болі. Однак більш серйозні наслідки включають кровотечу і синці та можуть призвести до швидкого погіршення роботи нирок і відмови органів.

Раніше Фокус писав, що:

Величезні колонії агресивних мурашок Tapinoma magnum, які потрапили в Німеччину з Середземномор'я, швидко розповсюджуються країною.

Королеви мурах поїдають власних дітей, щоб врятувати решту потомства.

Ми також розповідали, навіщо мурахи проводять ампутації своїм родичам.