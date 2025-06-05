На испанском курорте обнаружили электрических муравьев: чем они опасны для туристов

В испанском городе Лос-Кристианос на Тенерифе в гольф-комплексе энтомологи Антонио Пересм и Ирене Сантос из Института натуральных продуктов и агробиологии обнаружили один из самых инвазивных видов муравьев в мире. Такие насекомые представляют серьезную опасность для туристов.

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Об этом сообщает Canarian Weekly.

Малый огненный муравей внесен Международным союзом охраны природы (МСОП) в список самых вредоносных инвазивных видов муравьев в мире. Он также фигурирует в списке инвазивных видов, вызывающих беспокойство.

Насекомое, известное как электрический муравей, родом из стран Южной Америки, но распространился по всему миру, включая Францию, Израиль, а теперь и Испанию. Его укус может вызвать болезненные реакции, которые в некоторых случаях могут быть серьезными как для людей, так и для животных. Он также способен опустошать дикую природу, вытесняя местные виды.

Распространение муравьев связано с деятельностью человека, в частности, с транспортировкой живых растений с почвой или субстратом.

Укусы электрического муравья очень болезненны

После обнаружения муравья правительство Канарских островов запустило стратегию сдерживания в попытке искоренить муравья. Дело это очень недешевое. Исследование 2022 года показало, что глобальные усилия по контролю этого вида уже обошлись более чем в $7 миллиардов.

Местные власти призывают общественность, особенно тех, кто занимается садоводством или ландшафтным дизайном, сохранять бдительность и сообщать о любой необычной активности муравьев.

Лос-Кристианос — крупнейший из испанских Канарских островов и центр водных видов спорта, известный своей широкой набережной.

Туристов уже предупредили об опасности и попросили быть бдительными во время отдыха.

Муравьи — не единственная угроза для тех, кто едет в Испанию. Недавно Министерство иностранных дел опубликовало предупреждение на своем специальном сайте Travel Health Pro после того, как в Саламанке был обнаружен случай крымско-конголезской геморрагической лихорадки (ККГЛ).

"28 мая 2025 года местные органы здравоохранения сообщили о подтвержденном случае крымско-конголезской геморрагической лихорадки (ККГЛ) в Саламанке. Случай произошел через укус клеща", — говорилось в заявлении.

ККГЛ — это вирус, переносимый клещами, с легкими симптомами, такими как головокружение, высокая температура, головная боль, боль в глазах, диарея и мышечные боли. Однако более серьезные последствия включают кровотечение и синяки и могут привести к быстрому ухудшению работы почек и отказу органов.

Ранее Фокус писал, что:

Огромные колонии агрессивных муравьев Tapinoma magnum, которые попали в Германию из Средиземноморья, быстро распространяются по стране.

Королевы муравьев поедают собственных детей, чтобы спасти остальное потомство.

Мы также рассказывали, зачем муравьи проводят ампутации своим сородичам.