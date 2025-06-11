"Розірвало снарядом": будинок відомого українського співака в Покровську знищили росіяни

Євген Мільковський, лідер гурту "Нервы", розповів, що в місті, де він народився, зруйновано все, що йому знайоме: його школа, будинок культури та університет. Ще 2015 року співак працював у Москві.

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Про це Мільковський розповів в інтерв'ю російському телеканалу "Дождь".

Дивитися з 15.00: Євген Мільковський розповів, як росіяни знищують Покровськ

Євген Мільковський, соліст гурту "Нервы", поскаржився в інтерв'ю, що від міста Покровська, що на Донеччині, в якому він народився і виріс, майже нічого не залишилося. Зруйнована навіть багатоповерхівка, де він жив.

"Мій будинок зруйнувало просто. По центру будівлі, від даху до першого поверху, все просто розірвано снарядом. Мої друзі пишуть, що ми більше туди ніколи не повернемося. Бачу, як горить моя школа. Практично всі будівлі, в які я ходив. Будинок культури, університет — усе стерто. А там просто місто було, просто люди жили. Це дуже страшно", — сказав співак.

Будинок Мільковського в Покровську Фото: "Дождь"

Мільковський зізнався, що шокований війною в Україні і тим, як ЗС РФ стирають з лиця Землі цілі міста.

"Я не знаю, до якого хворого розуму може прийти думка: "Давай я знищу просто все, знесу міста, взагалі півкраїни, вб'ю всіх і буде чудово". Це хто вирішив? Цей ущербний лисий? Але ось така реальність. Місто просто стирають з лиця землі, не тільки це, взагалі міста", — обурився артист.

Мільковський розповів, що в Росії його друзі заперечували звірства, які творили російські війська, і говорили йому, що він "поширює негатив". Сам Євген зараз спілкується з друзями з України, деякі з них зараз воюють "на передку".

Що відомо про Євгена Мільковського

Євген Мільковський брав участь у проєкті "Фабрика зірок", після конфлікту з продюсерами створив свій гурт "Нервы", 2011 року з продюсером Юрієм Бардашем.

У 2012 році гурт "Нервы" розпочав концертну діяльність у Росії. У 2015 році, незважаючи на анексію Криму і війну на сході України, колектив підписав контракт із лейблом, власником якого є репер-путініст Баста, і переїхав до Москви.

Група "Нервы" виїхала з Росії після 2022 року

З початком повномасштабного вторгнення позиція гурту змінилася. Музиканти виїхали з РФ, оголосили про припинення діяльності в країні-агресорі та засудили війну. Тим часом Євген Мільковський, який зараз мешкає у США, навіть створив свою першу україномовну пісню. У складі гурту "Нервы" та з низкою інших виконавців Мільковський провів тур благодійних концертів Stand with Ukraine.

Нагадаємо, у травні 2025 року росіяни обстріляли будинок Христини Старикової — беквокалістки гурту Ziferblat, що представляє Україну на "Євробаченні-2025". Співачка показала наслідки ворожого удару 4 травня по її будинку в Мирнограді Донецької області.

А Jerry Heil розповіла, що росіяни зруйнували будинок у Шевченківському районі Києва, де вона записувала свої хіти.