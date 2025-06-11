"Разорвало снарядом": дом известного украинского певца в Покровске уничтожили россияне

Евгений Мильковский, лидер группы "Нервы", рассказал, что в городе, где он родился, разрушено все, что ему знакомо: его школа, дом культуры и университет. Еще в 2015 году певец работал в Москве.

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Об этом Мильковский рассказал в интервью российскому телеканалу "Дождь".

Смотреть с 15.00: Евгений Мильковский рассказал, как россияне уничтожают Покровск

Евгений Мильковский, солист группы "Нервы", пожаловался в интервью, что от города Покровска, в Донецкой области, в котором он родился и вырос, почти ничего не осталось. Разрушена даже многоэтажка, где он жил.

"Мой дом разрушило просто. По центру здания, от крыши до первого этажа, все просто разорвано снарядом. Мои друзья пишут, что мы больше туда никогда не вернемся. Вижу, как горит моя школа. Практически все здания, в которые я ходил. Дом культуры, университет — все стерто. А там просто город был, просто люди жили. Это очень страшно", — сказал певец.

Дом Мильковского в Покровске Фото: "Дождь"

Мильковский признался, что шокирован войной в Украине и тем, как ВС РФ стирают с лица Земли целые города.

"Я не знаю, в какой больной ум может прийти мысль: "Давай я уничтожу просто все, снесу города, вообще полстраны, убью всех и будет замечательно". Это кто решил? Этот ущербный лысый? Но вот такая реальность. Город просто стирают с лица земли, не только этот, вообще города", — возмутился артист.

Мильковский рассказал, что в России его друзья отрицали зверства, которые творили российские войска, и говорили ему, что он "распространяют негатив". Сам Евгений сейчас общается с друзьями из Украины, некоторые из них сейчас воюют "на передке".

Что известно о Евгении Мильковском

Евгений Мильковский участвовал в проекте "Фабрика звезд", после конфликта с продюсерами создал свою группу "Нервы", в 2011 году с продюсером Юрией Бардашом.

В 2012 году группа "Нервы" начала концертную деятельность в России. В 2015 году, несмотря на аннексию Крыма и войну на востоке Украины, коллектив подписал контракт с лейблом, владельцем которого является рэпер-путинист Баста, и переехал в Москву.

Группа "Нервы" уехала из России после 2022 года

С началом полномасштабного вторжения позиция группы изменилась. Музыканты выехали из РФ, объявили о прекращении деятельности в стране-агрессоре и осудили войну. Тем временем Евгений Мильковский, который сейчас живет в США, даже создал свою первую украиноязычную песню. В составе группы "Нервы" и с рядом других исполнителей Мильковский провел тур благотворительных концертов Stand with Ukraine.

Напомним, в мае 2025 года россияне обстреляли дом Кристины Стариковой — беквокалистки группы Ziferblat, представляющей Украину на "Евровидении-2025". Певица показала последствия вражеского удара 4 мая по ее дому в Мирнограде Донецкой области.

А Jerry Heil рассказала, что россияне разрушили дом в Шевченковском районе Киева, где она записывала свои хиты.