Куди зникла Дайдо: чому співачка, яка отримувала мільйон на місяць, пішла зі сцени

Культова співачка нульових, яка виступала з Емінемом і заробляла 1 мільйон фунтів стерлінгів на місяць, зникла з поля зору ЗМІ через сімейну трагедію і проміняла славу на "дуже звичайне життя".

Дайдо (Dido) здобула популярність 1999 року зі своїм дебютним альбомом No Angel, до якого ввійшла хітова пісня Thank you, і який поряд із наступним Life For Rent залишається одним із найбільш продаваних альбомів в історії британських чартів, але все це кинула заради батька, пише Daily Mail.

Дайдо прославилася з хітом Thank You

Співачка, якій зараз 53 роки, стала всесвітньою знаменитістю, виконавши дуетом з Емінемом його культовий трек Stan, завоювала безліч нагород, продала колосальний тираж у 40 мільйонів записів і на короткий час стала найбільшою у світі попзіркою, заробляючи колосальний 1 мільйон фунтів стерлінгів щомісяця.

Але Дайдо, чиє справжнє ім'я — Дайдо Флоріан Клу де Буневіаль О'Меллі Армстронг, раптово, на піку своєї слави, зникла з поля зору, а роки потому з'ясувалося, що її разюче рішення вести "звичайнісіньке життя" насправді було спричинене сімейною трагедією.

Співачка, яка цього року випустила спеціальне ювілейне вінілове видання свого дебютного альбому No Angel, розповідала в інтерв'ю 2019 року: "Мені потрібно було повернутися додому, мій батько був хворий, і були важливіші проблеми, ніж моя кар'єра".

Виступ Емінема і Дайдо у 2000 році Фото: Getty Images

Батько Дайдо, видавець Вільям О'Меллі Армстронг, був яскравою особистістю на літературній сцені. У нього розвинувся вовчак — дегенеративне аутоімунне захворювання.

"Я хотіла бути вдома, куди я могла б приходити і бачити свого батька щодня. Це було найважливіше. Коли в тебе вовчак, ти знаєш, що помреш, тож у нас у всіх був час побути з ним, сказати все, що ми хотіли, але смерть все одно стає шоком", — зізналася Дайдо.

Співачка зізналася, що співала одну зі своїх улюблених ірландських пісень Raglan Road своєму коханому батькові, коли він помер 2006 року у віці 69 років, всього за три дні до її 34-го дня народження.

Після смерті батька вона вилетіла в Лос-Анджелес: "Я поїхала на кілька тижнів, щоб подумати про батька, а це розтягнулося на два роки".

Живий виступ Емінема і Дайдо в Лондоні

Тоді вона писала пісні про свого батька і виконала їх тільки один раз у США, тому що вони були занадто особистими.

Її наступний альбом Safe Trip Home, що вийшов 2008 року, залишився практично непоміченим і не домігся успіху в чартах, але під час проживання в Лос-Анджелесі вона познайомилася з дитячим письменником Роханом Гевіном, за якого згодом вийшла заміж, а 2011 року народила сина Стенлі.

Дайдо повернулася 2019 року з альбомом Still on My Mind, після чого продовжила працювати з новими попзірками, як-от Ґраймз. Незважаючи на свій більш стриманий публічний образ, вона продовжує займатися музикою.

"Я прекрасно проводжу час, спілкуюся із сім'єю, зустрічаюся з друзями, подорожую світом, але музика ніколи не припиняється", — розповіла Дайдо.

За 20 років своєї кар'єри в шоу-бізнесі Дайдо завоювала чотири премії BRIT Awards і була номінована на дві премії "Греммі", а 2011 року її навіть номінували на премію "Оскар" за пісню If I Rise, що прозвучала у фільмі "127 годин".

Зараз вона жартує, що може спокійно їздити Лондоном на громадському транспорті, не побоюючись, що її впізнають.

