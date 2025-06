Куда пропала Дайдо: почему певица, получавшая миллион в месяц, ушла со сцены

Культовая певица нулевых, которая выступала с Эминемом и зарабатывала 1 миллион фунтов стерлингов в месяц, исчезла из поля зрения СМИ из-за семейной трагедии и променяла славу на "очень обычную жизнь".

Дайдо (Dido) обрела известность в 1999 году со своим дебютным альбомом No Angel, в который вошла хитовая песня Thank you, и который наряду с последующим Life For Rent остается одним из самых продаваемых альбомов в истории британских чартов, но все это бросила ради отца, пишет Daily Mail.

Дайдо прославилась с хитом Thank You

Певица, которой сейчас 53 года, стала всемирной знаменитостей, исполнив дуэтом с Эминемом его культовый трек Stan, завоевала множество наград, продала колоссальный тираж в 40 миллионов записей и на короткое время стала крупнейшей в мире поп-звездой, зарабатывая колоссальный 1 миллион фунтов стерлингов ежемесячно.

Но Дайдо, чье настоящее имя — Дайдо Флориан Клу де Буневиаль О'Мэлли Армстронг, внезапно, на пике своей славы, исчезла из поля зрения, а годы спустя выяснилось, что ее шокирующее решение вести "самую обычную жизнь" на самом деле было вызвано семейной трагедией.

Певица, которая в этом году выпустила специальное юбилейное виниловое издание своего дебютного альбома No Angel, рассказывала в интервью в 2019 году: "Мне нужно было вернуться домой, мой отец был болен, и были более важные проблемы, чем моя карьера".

Выступление Эминема и Дайдо в 2000 году Фото: Getty Images

Отец Дайдо, издатель Уильям О'Мэлли Армстронг, был яркой личностью на литературной сцене. У него развилась волчанка — дегенеративное аутоиммунное заболевание.

"Я хотела быть дома, куда я могла бы приходить и видеть своего отца каждый день. Это было важнее всего. Когда у тебя волчанка, ты знаешь, что умрешь, поэтому у нас у всех было время побыть с ним, сказать все, что мы хотели, но смерть все равно становится шоком", — призналась Дайдо.

Певица призналась, что пела одну из своих любимых ирландских песен Raglan Road своему любимому отцу, когда он скончался в 2006 году в возрасте 69 лет, всего за три дня до ее 34-го дня рождения.

После смерти отца она вылетела в Лос-Анджелес: "Я уехала на несколько недель, чтобы подумать об отце, а это растянулось на два года".

Живое выступление Эминема и Дайдо в Лондоне

Тогда она писала песни о своем отце и исполнила их только один раз в США, потому что они были слишком личными.

Ее следующий альбом Safe Trip Home, вышедший в 2008 году, остался практически незамеченным и не добился успеха в чартах, но во время проживания в Лос-Анджелесе она познакомилась с детским писателем Роханом Гэвином, за которого впоследствии вышла замуж, а в 2011 году родила сына Стэнли.

Дайдо вернулась в 2019 году с альбомом Still on My Mind, после чего продолжила работать с новыми поп-звездами, такими как Граймс. Несмотря на свой более сдержанный публичный образ, она продолжает заниматься музыкой.

"Я прекрасно провожу время, общаюсь с семьей, встречаюсь с друзьями, путешествую по миру, но музыка никогда не прекращается", — рассказала Дайдо.

За 20 лет своей карьеры в шоу-бизнесе Дайдо завоевала четыре премии BRIT Awards и была номинирована на две премии "Грэмми", а в 2011 году ее даже номинировали на премию "Оскар" за песню If I Rise, прозвучавшую в фильме "127 часов".

Сейчас она шутит, что может спокойно ездить по Лондону на общественном транспорте, не опасаясь, что ее узнают.

