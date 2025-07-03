Помер відомий голлівудський актор Майкл Медсен

Актора виявили без ознак життя в його будинку в Малібу. Майкл Медсен помер на 68-му році життя.

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Майкл Медсен помер від зупинки серця. Про це повідомив менеджер актора Рон Сміт телеканалу NBC News.

За свою акторську кар'єру, яка тривала понад 40 років, Медсен знявся в десятках знакових картин.

Найбільшу популярність він здобув завдяки співпраці з режисером Квентіном Тарантіно, зокрема, завдяки ролям злодія-психопата в "Скажених псах" і найманого вбивці в "Убити Білла-2".