Трилогія від Кемерона: вийшов перший трейлер фільму "Аватар 3" (відео)

Триквел "Аватар: Вогонь і попіл" продовжить історію головного героя Джейка Саллі та його сім'ї після подій "Шляху води". Їм доведеться зіткнутися з агресивним народом Попелу.

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Перший трейлер фільму "Аватар-3: Вогонь і попіл" режисера Джеймса Кемерона офіційно представлений. До цього ролик показували в кінотеатрах під час сеансів фільму "Фантастична четвірка: Перші кроки".

Новий "Аватар" продовжить історію головного героя Джейка Саллі (роль виконав Сем Вортінгтон) і його сім'ї на Пандорі після подій "Шляху води". Вони зіткнуться з агресивним кланом на'ві, народом Попелу, яким править войовнича Варанг.

Роль ватажка народу Попелу виконала Уна Чаплін. Джейк Саллі та Нейтірі (зіграла Зої Салдана) також вирушать на інші планети системи Альфа Центавра.

У картині зіграли Сігурні Вівер, Кейт Вінслет, Девід Тьюліс та інші відомі актори.

Прем'єра "Аватар-3" запланована на 19 грудня. Спочатку планувалося, що картина вийде 13 червня 2025 року, але її реліз переносили вже дев'ять разів.

Попередня частина трилогії "Аватар: Шлях води" зібрала в прокаті $2,3 млрд. Більше грошей зібрав тільки перший "Аватар" ($2,9 млрд) і "Месники: Завершення" ($2,8 млрд).

Нагадаємо, у липні 2024 року помер оскароносний продюсер "Титаніка" і двох фільмів "Аватар" Джон Ландау.

Фокус раніше писав рецензію на італійську романтичну комедію "Правила флірту" режисера Паоло Дженовезе. У фільмі показана зустріч П'єро (викладача філософії в розлученні) і Лари (реставратора меблів), пара потрапляє в незручні ситуації під час спілкування через внутрішні конфлікти.