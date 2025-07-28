Трилогия от Кэмерона: вышел первый трейлер фильма "Аватар 3" (видео)

Триквел "Аватар: Огонь и пепел" продолжит историю главного героя Джейка Салли и его семьи после событий "Пути воды". Им предстоит столкнуться с агрессивным народом Пепла.

Related video

Первый трейлер фильма "Аватар-3: Огонь и пепел" режиссера Джеймса Кэмерона официально представлен. До этого ролик показывали в кинотеатрах во время сеансов фильма "Фантастическая четверка: Первые шаги".

Новый "Аватар" продолжит историю главного героя Джейка Салли (роль исполнил Сэм Уортингтон) и его семьи на Пандоре после событий "Пути воды". Они столкнутся с агрессивным кланом на’ви, народом Пепла, которым правит воинственная Варанг.

Роль предводителя народа Пепла исполнила Уна Чаплин. Джейк Салли и Нейтири (сыграла Зои Салдана) также отправятся на другие планеты системы Альфа Центавра.

В картине сыграли Сигурни Уивер, Кейт Уинслет, Дэвид Тьюлис и другие известные актеры.

Премьера "Аватар-3" запланирована на 19 декабря. Сначала планировалось, что картина выйдет 13 июня 2025 года, но ее релиз переносили уже девять раз.

Предыдущая часть трилогии "Аватар: Путь воды" собрала в прокате $2,3 млрд. Больше денег собрал только первый "Аватар" ($2,9 млрд) и "Мстители: Финал" ($2,8 млрд).

Напомним, в июле 2024 года умер оскароносный продюсер "Титаника" и двух фильмов "Аватар" Джон Ландау.

Фокус ранее писал рецензию на итальянскую романтическую комедию "Правила флирта" режиссера Паоло Дженовезе. В фильме показана встреча Пьеро (преподавателя философии в разводе) и Лары (реставратора мебели), пара попадает в неловкие ситуации при общении из-за внутренних конфликтов.