"Правила флирта", или Эти голоса в голове: рецензия на фильм Паоло Дженовезе

В украинском прокате стартовала итальянская романтическая комедия "Правила флирта" режиссера Паоло Дженовезе ("Идеальные незнакомцы"). В этот раз мы станем свидетелями неловкого свидания двух людей, которым сложно выражать чувства из-за многочисленных сомнений и внутренних конфликтов.

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Фокус побывал на допремьерном показе и делится впечатлениями, чем запомнилась эта картина.

К слову, именно внутренние конфликты нам показали в виде различных личностей, которые и составляют наше "я". Эта тема, в последние годы, стала хайповой, не только у специалистов, но и в социальных сетях. Мы находим свои теневые стороны, чтобы не компенсировать их внешними факторами и стараемся договариваться или, как минимум, соблюдать баланс между нашими противоречивыми личностями.

Трейлер фильма "Правила флирта"

Автор сценария на стал слишком заморачиваться и взял за основу самые популярные личности в голове: стерву, мазохистку, феминистку и принцессу – для женщин и Казанову, старого нытика, романтика и здравомыслящего – для мужчин.

Фильм "Правила флирта" (название на итальянском "FolleMente") рассказывает о встрече двух людей — Пьеро (преподаватель философии в разводе) и Лары (реставратора мебели), которые беседуют на первом свидании и в общем-то испытывают взаимную симпатию, но попадают в неловкие ситуации во время общения из-за тех самых внутренних конфликтов.

Фильм строится не только на общении Лары (Пилар Фольяти) и Пьеро (Эдоардо Лео), но и на забавных диалогах их субличностей, которые никак не могут договориться и согласовать, чего же они хотят на самом деле.

Пилар Фольяти в роли Лары Фото: Кадр из фильма

У зрителей то и дело вызывают улыбку и смех неловкие попытки героев сблизиться.

Картина характерна сильным сценарием и атмосферой уюта. Создается впечатление, что герои – наши старые знакомые или соседи, так они похожи на обычных людей из повседневной жизни.

Ключевая интрига ленты – смогут ли герои отбросить многочисленные сомнения и позволить себе настоящую близость: не только физическую, но психологическую.

"Правила флирта" — отличная летняя комедия для теплого вечера, позитивных эмоций или романтического свидания. Причем, последнее, пожалуй, — самый правильный выбор!

Ранее Фокус писал:

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