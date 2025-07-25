"Правила флірту", або Ці голоси в голові: рецензія на фільм Паоло Дженовезе

В українському прокаті стартувала італійська романтична комедія "Правила флірту" режисера Паоло Дженовезе ("Ідеальні незнайомці"). Цього разу ми станемо свідками незручного побачення двох людей, яким складно висловлювати почуття через численні сумніви та внутрішні конфлікти.

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Фокус побував на допрем'єрному показі та ділиться враженнями, чим запам'яталася ця картина.

До слова, саме внутрішні конфлікти нам показали у вигляді різних особистостей, які й складають наше "я". Ця тема, останніми роками, стала хайповою, не тільки у фахівців, а й у соціальних мережах. Ми знаходимо свої тіньові сторони, щоб не компенсувати їх зовнішніми факторами і намагаємося домовлятися або, як мінімум, дотримуватися балансу між нашими суперечливими особистостями.

Трейлер фільму "Правила флірту"

Автор сценарію не став надто заморочуватися і взяв за основу найпопулярніші особистості в голові: стерву, мазохістку, феміністку і принцесу — для жінок і Казанову, старого скиглія, романтика і розсудливого — для чоловіків.

Фільм "Правила флірту" (назва італійською "FolleMente") розповідає про зустріч двох людей — П'єро (викладач філософії в розлученні) і Лари (реставраторка меблів), які розмовляють на першому побаченні й загалом відчувають взаємну симпатію, але потрапляють у незручні ситуації під час спілкування через ті самі внутрішні конфлікти.

Фільм будується не тільки на спілкуванні Лари (Пілар Фольяті) і П'єро (Едоардо Лео), а й на кумедних діалогах їхніх субособистостей, які ніяк не можуть домовитися і узгодити, чого ж вони хочуть насправді.

Пілар Фольяті в ролі Лари Фото: Кадр из фильма

У глядачів раз у раз викликають посмішку і сміх незграбні спроби героїв зблизитися.

Картина характерна сильним сценарієм і атмосферою затишку. Створюється враження, що герої — наші старі знайомі або сусіди, так вони схожі на звичайних людей із повсякденного життя.

Ключова інтрига стрічки — чи зможуть герої відкинути численні сумніви та дозволити собі справжню близькість: не лише фізичну, а й психологічну.

"Правила флірту" — чудова літня комедія для теплого вечора, позитивних емоцій або романтичного побачення. Причому, останнє, мабуть, — найправильніший вибір!

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