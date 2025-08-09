Незвичний відпочинок — готель Beaverbrook катає гостей на повітряній кулі (фото)

У британському графстві Суррей заміський готель пропонує своїм відвідувачам посидіти на дереві та пообідати на повітряній кулі.

Ззовні готель Beaverbrook схожий на типову англійську садибу, пише The Sun. Але це тільки на перший погляд — всередині є безліч розваг і навіть будиночок на дереві. Любителям активного відпочинку запропонують стрільбу з лука, велоспорт, фехтування і теніс, а охочим розслабитися — спа-центр з басейнами і барокамерою.

Готель Beaverbrook оформлений у класичному англійському стилі

Але головна фішка закладу — обіди та вечері на повітряній кулі. В саду встановлені стилізовані столики і навіть справжні повітряні кулі, які користуються величезною популярністю.

Повітряні кулі в саду стали фірмовим знаком закладу

"Я був абсолютно вражений красою околиць. Прекрасні незвичайні ідеї. Наприклад, повітряні кулі в японському ресторані просто неба", — написав один із захоплених відвідувачів на Tripadvisor.

Загалом у готелі Beaverbrook 56 номерів, 9 люксів і одна вілла. Між іншим, комфорт для відвідувачів із дітьми теж забезпечений: є дитяча зона з різноманітними активностями, залом ігрових автоматів і класичними настільними іграми.

Готель люблять відвідувати навіть деякі місцеві знаменитості. Зрозуміло, що такий відпочинок буде недешевим: на сайті Trip.com компанія Sun Travel знайшла варіанти розміщення від 446 фунтів стерлінгів (близько 25 тисяч гривень) за ніч.

Що стосується тієї самої вечері на повітряній кулі, то вона обійдеться в 135 фунтів стерлінгів (близько семи тисяч гривень) на одну людину. Вегетаріанське або веганське меню коштуватиме трохи дешевше за 85 фунтів стерлінгів (близько 4,5 тисяч гривень) на людину.

