Дівчину не пустили на сніданок у готель Hilton через "неналежне" вбрання (відео)

Готельний інцидент за участю болґерші Саффрон Босвелл із Великої Британії спричинив гарячі суперечки в соцмережах після того, як їй відмовили в доступі до сніданку в готелі Hilton через її вбрання.

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Британка поскаржилася, що її не пустили в зону шведського столу о 07:30 ранку через "неналежний" одяг, атласну піжаму і шльопанці. Про це вона розповіла в одному зі своїх відео в TikTok.

Дівчина висловила здивування й обурення з приводу вимог до зовнішнього вигляду в готелі.

"Я виглядала милішою за всіх, хто там був", — заявила вона у своєму відео. Щоб все ж таки поснідати, Саффрон Босвелл переодяглася, але, за її словами, шорти в другому образі були навіть коротшими.

Інцидент викликав бурхливу реакцію підписників. Одні підтримали співробітників готелю, наполягаючи на дрес-коді та повазі до формату закладу:

"Ви йдете в ресторан, а не на диван";

"Це Hilton, а не студентський гуртожиток".

Інші ж визнали заборону надмірною:

"Це просто сніданок, не бал";

"Піжама — це зручно і стильно, тим паче у відпустці".

Деякі користувачі звинуватили Саффрон у неповазі до суспільних норм, назвавши її "ледачою і зарозумілою", в той час, як інші закликали не робити із зовнішнього вигляду трагедію.

"Вона ж була одягнена — чого вам ще треба?" — написав один із користувачів.

Hilton офіційно не прокоментував ситуацію, і поки що невідомо, в якому саме готелі стався інцидент. Зазначається, що в більшості закладів цієї мережі вітається елегантний повсякденний стиль, проте конкретні правила можуть відрізнятися залежно від місця розташування.

Раніше Фокус повідомляв, що жінці з "найбільшими губами" відмовили в лікуванні. 28-річна Андреа Іванова з Болгарії заявила, що стикається з серйозними проблемами зі здоров'ям, і з відмовою лікарів допомагати їй.

Також стало відомо, що дівчина стала героїнею скандалу з рахунком у ресторані. 42-річна жінка із Сіднея (Австралія) поскаржилася в соцмережах на оплату в 300 австралійських доларів (8 тисяч 200 гривень), попри те, що вона з подругою навіть не замовляла основну страву.