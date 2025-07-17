Девушку не пустили на завтрак в отель Hilton из-за "неподобающего" наряда (видео)

Гостиничный инцидент с участием болгерши Саффрон Босвелл из Великобритании вызвал горячие споры в соцсетях после того, как ей отказали в доступе к завтраку в отеле Hilton из-за ее наряда.

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Британка пожаловалась, что ее не пустили в зону шведского стола в 07:30 утра из-за "неподобающей" одежды, атласной пижамы и шлепанцев. Об этом она рассказала в одном из своих видео в TikTok.

Девушка выразила недоумение и возмущение по поводу требований к внешнему виду в отеле.

"Я выглядела милее всех, кто там был", — заявила она в своем видео. Чтобы все же позавтракать, Саффрон Босвелл переоделась, но, по ее словам, шорты во втором образе были даже короче.

Инцидент вызвал бурную реакцию подписчиков. Одни поддержали сотрудников отеля, настаивая на дресс-коде и уважении к формату заведения:

"Вы идете в ресторан, а не на диван";

"Это Hilton, а не студенческое общежитие".

Другие же сочли запрет чрезмерным:

"Это просто завтрак, не бал";

"Пижама — это удобно и стильно, тем более в отпуске".

Некоторые пользователи обвинили Саффрон в неуважении к общественным нормам, назвав ее "ленивой и заносчивой", в то время как другие призвали не делать из внешнего вида трагедию.

"Она же была одета — чего вам еще надо?" — написал один из пользователей.

Hilton официально не прокомментировал ситуацию, и пока неизвестно, в каком именно отеле произошел инцидент. Отмечается, что в большинстве заведений этой сети приветствуется элегантный повседневный стиль, однако конкретные правила могут отличаться в зависимости от местоположения.

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