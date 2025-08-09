Необычный отдых — отель Beaverbrook катает гостей на воздушном шаре (фото)

В британском графстве Суррей загородный отель предлагает своим посетителям посидеть на дереве и пообедать на воздушном шаре.

Снаружи отель Beaverbrook похож на типичную английскую усадьбу, пишет The Sun. Но это только с виду – внутри есть множество развлечений и даже домик на дереве. Любителям активного отдыха предложат стрельбу из лука, велоспорт, фехтование и теннис, а желающим расслабиться – спа-центр с бассейнами и барокамерой.

Отель Beaverbrook оформлен в классическом английском стиле

Но главная фишка заведения – обеды и ужины на воздушном шаре. В саду установлены стилизованные столики и даже настоящие воздушные шары, которые пользуются огромной популярностью.

Воздушные шары в саду стали фирменным знаком заведения

«Я был совершенно поражен красотой окрестностей. Прекрасные необычные идеи. Например, воздушные шары в японском ресторане под открытым небом», – написал один из восторженных посетителей на Tripadvisor.

Всего в отеле Beaverbrook 56 номеров, 9 люксов и одна вилла. Между прочим, комфорт для посетителей с детьми тоже предусмотрели: есть детская зона с разнообразными активностями, залом игровых автоматов и классическими настольными играми.

Отель любят посещать даже некоторые местные знаменитости. Разумеется, это удовольствие не из дешевых: на сайте Trip.com компания Sun Travel нашла варианты размещения от 446 фунтов стерлингов (около 25 тысяч гривен) за ночь.

Что касается того самого ужина на воздушном шаре, то он обойдется в 135 фунтов стерлингов (около семи тысяч гривен) на одного человека. Вегетарианское или веганское меню выйдет немного дешевле 85 фунтов стерлингов (около 4,5 тысяч гривен) на человека.

