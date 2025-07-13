В Киеве появился отель для насекомых из соломы и шишек: какая из них польза (видео)

На Троещине, в одном из парков левобережной части Киева, установили отели для насекомых, в которых могут жить представители разных видов класса членистоногих. На полянах в зеленых зонах появились деревянные конструкции. Вокруг — вьются насекомые, которым помогают выжить в городских условиях.

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Кадры с домиком для насекомых появились в репортаже телеканала "Киев 24". На видео показали, как выглядит сооружение, чем оно заполнено и для чего предназначено. Киевляне, с которыми пообщалось медиа, уверены, что за насекомыми следует ухаживать так же, как за собаками, котами, голубями.

Отель для насекомых состоит из семи фрагментов в форме пчелиных сот, изготовленных из дерева. Сверху — узкая крыша для защиты от дождей. Конструкция стоит на двух стойках. Внутри — различные полые природные материалы, которые подходят разным видам насекомых, рассказала журналистка. По ее словам, "комнаты" заполнены бамбуковыми палочками, соломой, шишками.

"Для них все отдельно, поэтому действительно, пожалуй, настоящий олинклюзив", — слышно на видео.

В репортаже также объясняется, зачем в городах устанавливают отели для насекомых. Подобные домики — это убежище для летающих существ, которые прячутся от неблагоприятных погодных условий. Это спокойное место, в котором насекомые могут жить, размножаться, питаться, а потом лететь опылять цветы и уничтожать вредителей, сказала журналистка.

Отели для насекомых — детали

Больше о гостиницах для насекомых в Киеве рассказали на портале КГГА. Выяснилось, что по состоянию на март 2025 года в столице установили 38 домиков и планируют увеличить это число до 44. Приведены объяснения директора Департамента защиты окружающей среды КГГА Александра Возного о пользе от таких конструкций. Чиновник сказал, что подобные "гостиницы" — это убежище для "опылителей и других насекомых, полезных для экосистемы города". Благодаря таким убежищам "сохраняют их популяцию и развивают биоразнообразие", добавил Возный.

На портал КГГА перечислили все точки, в которых установили гостиницы для насекомых. Наибольшее количество — в Шевченковском районе (15 шт.).

В сети можно отыскать примеры насекомых домиков, которые изготавливаются в Украине. Один из производителей предлагает изделия, предназначенные для различных видов насекомых ("общежития") за 3,5 тыс. грн. На портале системы публичных закупок "Прозорро" не отыскалось тендера столичной власти по закупке таких конструкций. Впрочем, есть тендер Черновицкого национального университета им. Федьковича, который купил два изделия по 5 тыс. грн за каждый.

Отели для насекомых — как выглядят "общежития" для приюта нескольких видов Фото: Скриншот

Отметим, в июне Фокус писал о нашествии насекомых в Свитязе Волынской области. В сети опубликовали видео, на котором показали облака мошек, атакующих людей.

Напоминаем, на портале "Главком" рассказали о гигантских ос, которых заметили в двух областях Украины.