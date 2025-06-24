"Их просто море": популярный украинский курорт страдает от нашествия насекомых, — соцсети (видео)

Украинцы жалуются на нашествие насекомых на озере Свитязь в Волынской области. Рои мошек атакуют людей и животных на улицах и портят отдых.

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Пользователи социальной сети TikTok публикуют видео с озера Свитязь, на которых можно увидеть, как большие облака насекомых окружают прохожих на улице. Впрочем автор одного из роликов Ира Никитюк отметила, что такие рои летают не везде, а только в определенных местах на курорте.

Пользовательница Olya888 опубликовала кадры, на которых можно вблизи рассмотреть насекомых с продолговатым телом.

"Их просто море", — рассказала украинка.

Автор видео отметила, что из-за роев насекомых на курорте невозможно открыть дверь или выйти на прогулку.

Однако, по словам отдыхающей, насекомые на Свитязе, которых она показала на видео, не кусаются.

В Telegram-канале "Львівич" отмечают, что мошки атакуют людей и животных, особую активность они проявляют вечером и утром.

"Их укусы и постоянный контакт с кожей делают отдых адским", — рассказывают админы.

Напомним, 20 июня Фокус со ссылкой на издание "Коротко о" писал, сколько стоит отдых на Шацких озерах в 2025 году. Обычный номер в гостинице или на государственной базе отдыха обойдется от 1 200 грн в сутки, а владельцы коттеджей просят в среднем 400-500 гривен с человека.

Доцент кафедры географии Днепровского национального университета Вадим Манюк 10 июня рассказывал, что в городах Украины размножаются гигантские осы — сколии-гиганты. По словам ученого, насекомых стало больше в Днепре из-за того, что коммунальные службы спилили много деревьев и оставили в земле пеньки.