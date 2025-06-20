Шацкие озера 2025: сколько стоит отдых и почему продукты в этом году лучше брать с собой

Летний сезон отдыха на Шацких озерах уже начался: группа озер, сердцем которого является Свитязь — самое глубокое озеро Украины, продолжает привлекать туристов из разных уголков, которые приезжают семьями вместе с детьми, чтобы загореть и искупаться. Цены на жилье на Шацких озерах остаются доступными, однако на продукты и питание — выросли.

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Цены на жилье на Шацких озерах пока держатся на уровне 2024 года — речь идет как о государственных базах, так и о частных отелях и коттеджах, пишет издание "Коротко о". Традиционно есть варианты дороже и дешевле, а некоторые владельцы частных усадеб готовы к торгу.

Шацкие озера 2025: цены на проживание

myukraine.org.ua | озеро Свитязь

Проживание во время отдыха на Шацких озерах в 2025 году в гостинице или государственной базе отдыха обойдется от 1200 гривен за обычный номер. Несколько больше придется отдать за двухкомнатный номер, в котором могут разместиться четыре человека: примерно 1600-2300 гривен.

На Шацких озерах можно взять в аренду дом: помещение на шесть-восемь человек будет стоить от 3500 гривен. Однако цена зависит от удаленности от водоема: чем ближе к озеру, тем аренда будет дороже.

В коттеджах в среднем хозяева просят 400-500 гривен с человека, однако при этом готовы к торгу. Если же арендовать комнату в частной усадьбе, то можно договориться за 200-300 гривен в сутки.

Шацкие озера 2025: почему продукты лучше брать с собой

kordon.in.ua | продукция на рынке Свитязя

Несмотря на то, что цены на проживание на Шацких озерах пока держатся на уровне 2024 года, стоимость питания выросла.

"Питание, правда, подорожало: если заказывать на кухне на базах — то менее 600 гривен с человека за трехразовое вряд ли получится", — говорится в материале.

В частных усадьбах также подорожало питание, однако это связывают с тем, что стоимость продуктов выросла по всей Украине.

Магазины возле Шацких озер обычно также ставят более дорогие цены, поэтому эксперты советуют брать продукты с собой или закупаться в местах, отдаленных от водоемов. Также есть вариант отказаться от многоразового питания от хозяев и готовить самостоятельно: практически везде обустроены кухни, где можно приготовить пищу. Холодильники в частных усадьбах также есть.

Отметим, что на Шацких озерах есть множество вариантов для активного отдыха. Там можно покататься на велосипедах, яхтах, катамаранах, байдарках, заняться дайвингом, виндсервингом, а также порыбачить.

Напомним, 19 июня издание "Вараш район" сообщило об уникальном в Украине "озере молодости".

Также 18 июня издание Lviv.media рассказало, сколько стоит отдых в Бакоте в 2025 году.