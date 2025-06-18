"Украинская Атлантида": сколько стоит отдых в Бакоте в 2025 году, что посмотреть и как доехать (фото)

Бакота в Хмельницкой области открыла новые возможности для отдыха в Украине: бывшее село, затопленное в 1981 году во время строительства Новоднестровской ГЭС, превратилось в популярный туристический объект, который часто называют "украинской Атлантидой". Чистая вода, живописные пейзажи и исторические локации манят отдыхающих, как и доступные цены для проведения отпуска.

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В Бакоте есть на что посмотреть: одна из самых популярных локаций среди туристов — смотровая площадка на Белой горе, которая с высоты 120 метров открывает захватывающий панорамный вид на реку Днестр и Бакотский залив. Сам Бакотский залив — прекрасное место для загара и купания, здесь можно отдыхать вместе с детьми, рассказывает издание Lviv.media.

Бакота 2025: во сколько обойдется отдых в Бакоте 2025: во сколько обойдется отдых

bls.ua | Бакота

Отдых в Бакоте в 2025 году обойдется недорого: больше всего средств придется потратить на проживание. У туристов есть выбор, где остановиться: гостиницы и базы отдыха, в среднем, обойдутся в 600-2300 гривен за ночь, тогда как проживание в частном секторе Бакоты — примерно 200-400 гривен в сутки. Есть также вариант проживания в кемпинге — там за место придется заплатить от 170 гривен.

За экскурсию, в частности организованный тур выходного дня, придется заплатить примерно 500 гривен за человека. Однако цены варьируются в зависимости от города выезда и насыщенности программы.

Посещение Национального природного парка "Подольские Товтры" обойдется всего в 90 гривен: именно столько стоит входной билет.

Цены на активный отдых в Бакоте разные: за аренду лодок, катамаранов или сапбордов придется заплатить около 1000 гривен за человека в зависимости от времени аренды. Эти цены лучше уточнять напрямую в отелях, базах или у местных гидов.

Бакота 2025: что посмотреть

"Путешествия и туризм" | куда пойти в Бакоте

В Бакоте есть куда пойти и на что посмотреть. Это как природные локации, так и исторические места, в частности:

водопад Бурбун в каньоне реки Бобровка;

Малиевецкий водопад;

скала Курник — место для фотосессии на фоне днестровских пейзажей;

Бакотский скальный монастырь — один из старейших пещерных монастырей Украины, основанный в XII веке.

В монастыре в частности можно увидеть остатки монашеских келий и древних захоронений.

Бакота 2025: как доехать

Лучший вариант доехать до Бакоты — путешествовать на собственном автомобиле. Если добираться из Киева, то дорога на автомобиле займет около 5-6 часов. Маршрут проходит через Хмельницкий или Каменец-Подольский.

Из Львова дорога на автомобиле до Бакоты займет около 4-5 часов: маршрут пролегает через Тернополь.

Также можно добраться до Бакоты общественным транспортом: из Каменца-Подольского в Старую Ушицу часто курсируют маршрутки.

Напомним, 17 июня Фокус узнавал, сколько стоит курортный отдых в Турции в 2025 году.

Также 12 июня в Одесской ОГА назвали пляжи, где можно купаться.