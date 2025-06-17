Отпуск летом 2025: сколько стоит курортный отдых в Турции

Турция остаётся одним из самых популярных направлений для отдыха благодаря сочетанию комфортного климата, доступных цен и разнообразия курортов. Здесь легко подобрать вариант отдыха как для бюджетной поездки, так и для роскошного уикенда.

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Если не останавливаться в отелях с системой "все включено", отпуск может обойтись дороже. Однако при самостоятельном бронировании апартаментов можно существенно сократить расходы. Фокус собрал актуальные цены по популярным туристическим направлениям Турции.

Полноценный тур подойдет тем, кто предпочитает отдых без лишних хлопот. В стоимость обычно входит перелет, трансфер, проживание в отеле, питание по системе "все включено" и медицинская страховка. К примеру, тур на двоих на 4 ночи в четырехзвездочном отеле Кемера обойдется в 27000-28000 грн. Гостям доступны море в пешей доступности, открытый бассейн, сауна, турецкая баня, массажи и различные виды активного досуга.

Цены на отдых в Кемере

В курортной Алании можно найти похожее предложение — 26000-29000 грн за 4 ночи для двоих. Такая стоимость считается доступной для организованного отдыха.

Цены на отдых в Алании

При желании сэкономить можно рассмотреть вариант с бюджетными апартаментами, но тогда все организационные вопросы, включая перелет и трансфер, придется решать самостоятельно.

Среди бюджетных вариантов, например, есть:

двухместный номер в одном из отелей Стамбула – 1800-2000 грн (1 ночь, 2 взрослых);

Цены на отдых в Стамбуле

стандартный двухместный номер в отеле Кемера за 2100-2500 грн (1 ночь, 2 взрослых);

Цены на отдых в Кемере

двухместный номер в двухзвездочном отеле Эрзурума – 1900-3000 грн (1 ночь, 2 взрослых).

Цены на отдых в Эрзуруме

В стоимость таких туров, как правило, входит доступ к открытому бассейну. Развлекательная программа в отелях скромная, что вполне оправдано доступной ценовой категорией.

Отметим, 4 июня Фокус писал о трех самых дешевых курортных городах Европы, в которых можно провести летний отпуск в 2025 году. Один из них расположен на берегу Черного моря в Болгарии, два других — на Средиземном (Греция и Италия).

Напоминаем, медиа расспросили украинцев, какие они планируют провести отпуск-2025, и выяснили, какое количество людей имеет желание и возможность поехать за границу.