Відпустка влітку 2025: скільки коштує курортний відпочинок у Туреччині

Туреччина залишається одним із найпопулярніших напрямків для відпочинку завдяки поєднанню комфортного клімату, доступних цін і різноманітності курортів. Тут легко підібрати варіант відпочинку як для бюджетної поїздки, так і для розкішного вікенду.

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Якщо не зупинятися в готелях із системою "все включено", відпустка може обійтися дорожче. Однак при самостійному бронюванні апартаментів можна істотно скоротити витрати. Фокус зібрав актуальні ціни за популярними туристичними напрямками Туреччини.

Повноцінний тур підійде тим, хто віддає перевагу відпочинку без зайвого клопоту. У вартість зазвичай входить переліт, трансфер, проживання в готелі, харчування за системою "все включено" і медична страховка. Наприклад, тур на двох на 4 ночі в чотиризірковому готелі Кемера обійдеться в 27000-28000 грн. Гостям доступні море в пішій доступності, відкритий басейн, сауна, турецька лазня, масажі та різні види активного дозвілля.

Ціни на відпочинок у Кемері

У курортній Аланії можна знайти схожу пропозицію — 26000-29000 грн за 4 ночі для двох. Така вартість вважається доступною для організованого відпочинку.

Ціни на відпочинок в Аланії

За бажання заощадити можна розглянути варіант із бюджетними апартаментами, але тоді всі організаційні питання, включно з перельотом і трансфером, доведеться вирішувати самостійно.

Серед бюджетних варіантів, наприклад, є:

двомісний номер в одному з готелів Стамбула — 1800-2000 грн (1 ніч, 2 дорослих);

Ціни на відпочинок у Стамбулі

стандартний двомісний номер у готелі Кемера за 2100-2500 грн (1 ніч, 2 дорослих);

Ціни на відпочинок у Кемері

двомісний номер у двозірковому готелі Ерзурума — 1900-3000 грн (1 ніч, 2 дорослих).

Ціни на відпочинок в Ерзурумі

У вартість таких турів, як правило, входить доступ до відкритого басейну. Розважальна програма в готелях скромна, що цілком виправдано доступною ціновою категорією.

Зазначимо, 4 червня Фокус писав про три найдешевші курортні міста Європи, в яких можна провести літню відпустку в 2025 році. Одне з них розташоване на березі Чорного моря в Болгарії, два інших — на Середземному (Греція та Італія).

Нагадуємо, медіа розпитали українців, які вони планують провести відпустку-2025, і з'ясували, яка кількість людей має бажання і можливість поїхати за кордон.