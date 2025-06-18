"Українська Атлантида": скільки коштує відпочинок у Бакоті в 2025 році, що подивитися та як доїхати (фото)

Бакота у Хмельницькій області відкрила нові можливості для відпочинку в Україні: колишнє село, затоплене у 1981 році під час будівництва Новодністровської ГЕС, перетворилося у популярний туристичний об'єкт, який часто називають "українською Атлантидою". Чиста вода, мальовничі краєвиди та історичні локації ваблять відпочивальників, як і доступні ціни для проведення відпустки.

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У Бакоті є на що подивитися: одна з найпопулярніших локацій серед туристів — оглядовий майданчик на Білій горі, що з висоти 120 метрів відкриває захопливий панорамний вид на річку Дністер та Бакотську затоку. Сама Бакотська затока — чудове місце для засмагання та купання, тут можна відпочивати разом з дітьми, розповідає видання Lviv.media.

Бакота 2025: у скільки обійдеться відпочинок

bls.ua | Бакота

Відпочинок у Бакоті в 2025 році обійдеться недорого: найбільше коштів доведеться витратити на проживання. У туристів є вибір, де зупинитися: готелі та бази відпочинку, в середньому, обійдуться у 600-2300 гривень за ніч, тоді як проживання у приватному секторі Бакоти — приблизно 200-400 гривень за добу. Є також варіант проживання у кемпінгу — там за місце доведеться заплатити від 170 гривень.

За екскурсію, зокрема організований тур вихідного дня, доведеться заплатити приблизно 500 гривень за особу. Однак ціни варіюються залежно від міста виїзду та насиченості програми.

Відвідини Національного природного парку "Подільські Товтри" обійдуться лише у 90 гривень: саме стільки коштує вхідний квиток.

Ціни на активний відпочинок у Бакоті різні: за оренду човнів, катамаранів чи сапбордів доведеться заплатити близько 1000 гривень за особу залежно від часу оренди. Ці ціни краще уточнювати напряму у готелях, базах чи у місцевих гідів.

Бакота 2025: що подивитися

"Подорожі і туризм" | куди піти в Бакоті

У Бакоті є куди піти та на що подивитися. Це як природні локації, так і історичні місця, зокрема:

водоспад Бурбун у каньйоні річки Бобрівка;

Малієвецький водоспад;

скеля Курник — місце для фотосесії на тлі дністровських краєвидів;

Бакотський скельний монастир — один з найстаріших печерних монастирів України, заснований у XII столітті.

У монастирі зокрема можна побачити залишки монаших келій та давніх поховань.

Бакота 2025: як доїхати

Найкращий варіант доїхати до Бакоти — мандрувати на власному автомобілі. Якщо діставатися з Києва, то дорога автомобілем займе близько 5-6 годин. Маршрут проходить через Хмельницький або Кам'янець-Подільський.

Зі Львова дорога автомобілем до Бакоти займе близько 4-5 годин: маршрут пролягає через Тернопіль.

Також можна дістатися до Бакоти громадським транспортом: із Кам'янця-Подільського до Старої Ушиці часто курсують маршрутки.

Нагадаємо, 17 червня Фокус дізнавався, скільки коштує курортний відпочинок у Туреччині у 2025 році.

Також 12 червня в Одеській ОВА назвали пляжі, де можна купатися.