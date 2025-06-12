Відпочинок в Україні 2025: названо пляжі в Одесі, де можна купатися

В Одесі з поліпшенням погодних умов настає, попри все, пляжний сезон: цього року відомо вже щонайменше про 11 пляжів в місті та 1 в області, де офіційно можна купатися. Щоправда, відпочивальникам потрібно дотримуватися деяких правил безпеки.

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Про відкриття в сонячній Одесі та області пляжних зон розповіли в обласній військовій державній адміністрації.

Пляжний сезон 2025 в Одесі: де можна купатися

11 пляжних зон наразі погоджені в Одесі до відкриття. Це наступні пляжі:

Центральний міський пляж;

Інклюзивний пляж "Безмеж";

Буфет на Малому Фонтані;

"Гранд Петтін";

"Ітака";

"Куба";

пляж "Калетон";

Муніципальний пляж "Чайка";

"Сігал Біч";

Муніципальний пляж "Курортний";

"Паблік".

Також станом на 12 червня відомо про офіційне відкриття пляжної ділянки в Ізмаїльському районі Одеської області, а саме — селищі Приморському.

Водночас в ОВА повідомили, що перелік пляжів, на яких можна відпочити в Одесі, буде доповнюватися за мірою проходження перевірок. Раніше голова відомства Олег Кіпер заявляв, що під час пляжного сезону 2025 року в Одесі можуть відкрити вдвічі більше пляжів, ніж у 2024 році.

Відпочинок на морі в Одесі: які діють правила безпеки

Тим, хто зібрався відпочивати на морі в Одесі, варто знати про деякі правила безпеки. Перебування людей біля моря заборонене у випадках, коли:

оголошено повітряну тривогу;

під час шторму від 2 балів;

при виявленні підозрілих предметів;

у темну пору доби — з 20:00 до 08:00 години.

Купатися в Одесі дозволено виключно в межах встановлених зон.

Наразі продовжується перевірка інших пляжних зон відповідними службами. Тільки коли їх проінспектують та визнають їх безпечними для відпочинку, їх буде включено до офіційного переліку зон, де дозволено відпочивати.

Нагадаємо, 5 червня в Visit Ukraine розповіли, де в межах України можна влаштувати літню відпустку 2025 без тривог: у переліку є також місця, де можна відпочити з дітьми.

Також 4 червня на порталі Travel off Path поділилися, де в Європі можна відпочити у 2025 році, не витративши при цьому всі заощадження.