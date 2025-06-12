Отдых в Украине 2025: названы пляжи в Одессе, где можно купаться

В Одессе с улучшением погодных условий наступает, несмотря ни на что, пляжный сезон: в этом году известно уже как минимум об 11 пляжах в городе и 1 в области, где официально можно купаться. Правда, отдыхающим нужно соблюдать некоторые правила безопасности.

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Об открытии в солнечной Одессе и области пляжных зон рассказали в областной военной государственной администрации.

Пляжный сезон 2025 в Одессе: где можно купаться

11 пляжных зон сейчас согласованы в Одессе к открытию. Это следующие пляжи:

Центральный городской пляж;

Инклюзивный пляж "Безмеж";

Буфет на Малом Фонтане;

"Гранд Петтин";

"Итака";

"Куба";

пляж "Калетон";

Муниципальный пляж "Чайка";

"Сигал Бич";

Муниципальный пляж "Курортный";

"Паблик".

Также по состоянию на 12 июня известно об официальном открытии пляжного участка в Измаильском районе Одесской области, а именно — поселке Приморском.

В то же время в ОВА сообщили, что перечень пляжей, на которых можно отдохнуть в Одессе, будет дополняться по мере прохождения проверок. Ранее глава ведомства Олег Кипер заявлял, что во время пляжного сезона 2025 года в Одессе могут открыть вдвое больше пляжей, чем в 2024 году.

Отдых на море в Одессе: какие действуют правила безопасности

Тем, кто собрался отдыхать на море в Одессе, стоит знать о некоторых правилах безопасности. Пребывание людей возле моря запрещено в случаях, когда:

объявлена воздушная тревога;

во время шторма от 2 баллов;

при обнаружении подозрительных предметов;

в темное время суток — с 20:00 до 08:00 часов.

Купаться в Одессе разрешено исключительно в пределах установленных зон.

Сейчас продолжается проверка других пляжных зон соответствующими службами. Только когда их проинспектируют и признают их безопасными для отдыха, они будут включены в официальный перечень зон, где разрешено отдыхать.

Напомним, 5 июня в Visit Ukraine рассказали, где в пределах Украины можно устроить летний отпуск 2025 без тревог: в перечне есть также места, где можно отдохнуть с детьми.

Также 4 июня на портале Travel off Path поделились, где в Европе можно отдохнуть в 2025 году, не потратив при этом все сбережения.