Шацькі озера 2025: скільки коштує відпочинок і чому продукти цього року краще брати з собою

Літній сезон відпочинку на Шацьких озерах вже розпочався: група озер, серцем якого є Світязь — найглибше озеро України, продовжує приваблювати туристів з різних куточків, які приїжджають сім'ями разом з дітьми, аби засмагнути та покупатися. Ціни на житло на Шацьких озерах залишаються доступними, однак на продукти і харчування — зросли.

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Ціни на житло на Шацьких озерах наразі тримаються на рівні 2024 року — йдеться як про державні бази, так і про приватні готелі та котеджі, пише видання "Коротко про". Традиційно є варіанти дорожчі та дешевші, а деякі власники приватних садиб готові до торгу.

Шацькі озера 2025: ціни на проживання

myukraine.org.ua | озеро Світязь

Проживання під час відпочинку на Шацьких озерах у 2025 році у готелі чи державній базі відпочинку обійдеться від 1200 гривень за звичайний номер. Дещо більше доведеться віддати за двокімнатний номер, в якому можуть розміститися четверо осіб: приблизно 1600-2300 гривень.

На Шацьких озерах можна взяти в оренду будинок: приміщення на шість-вісім осіб буде коштувати від 3500 гривень. Однак ціна залежить від віддаленості від водойми: чим ближче до озера, тим оренда буде дорожчою.

У котеджах в середньому господарі просять 400-500 гривень з особи, однак при цьому готові до торгу. Якщо ж орендувати кімнату у приватній садибі, то можна домовитися за 200-300 гривень на добу.

Шацькі озера 2025: чому продукти краще брати з собою

kordon.in.ua | продукція на ринку Світязя

Попри те, що ціни на проживання на Шацьких озерах поки що тримаються на рівні 2024 року, вартість харчування зросла.

"Харчування, щоправда, подорожчало: якщо замовляти на кухні на базах — то менш як 600 гривень із людини за триразове навряд чи вийде", — йдеться у матеріалі.

У приватних садибах також подорожчало харчування, однак це пов'язують з тим, що вартість продуктів зросла по всій Україні.

Крамниці біля Шацьких озер зазвичай також ставлять дорожчі ціни, тому експерти радять брати продукти з собою або закуплятися у місцях, віддаленіших від водойм. Також є варіант відмовитися від кількаразового харчування від господарів та готувати самостійно: практично всюди облаштовані кухні, де можна приготувати їжу. Холодильники у приватних садибах також є.

Зазначимо, що на Шацьких озерах є безліч варіантів для активного відпочинку. Там можна покататись на велосипедах, яхтах, катамаранах, байдарках, зайнятись дайвінгом, віндсервінгом, а також порибалити.

Нагадаємо, 19 червня видання "Вараш район" повідомило про унікальне в Україні "озеро молодості".

Також 18 червня видання Lviv.media розповіло, скільки коштує відпочинок в Бакоті у 2025 році.