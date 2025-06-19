В Україні є унікальне "озеро молодості": чому тут варто відпочити і як доїхати (фото)

Біле озеро у Вараському районі Рівненської області часто називають "озером молодості" через його унікальні властивості: вода тут має підвищений рівень гліцерину — рекордний для українських озер — і не містить жодних шкідливих бактерій. Водойма вабить туристів також неймовірними пейзажами та зручно облаштованим пляжем, де можна позасмагати і зайнятися активним відпочинком.

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Біле озеро також пропонує можливості для риболовлі та прогулянок. Сюди спокійно можна приїжджати на відпочинок разом із дітьми, пише видання "Вараш район".

Біле озеро 2025: чим тут можна зайнятися

travels-ukraine.com | Біле озеро

Відпочинок у 2025 році на Білому озері варто спланувати тим, хто полюбляє природу та спокій. Гарні пейзажі та чиста й багата на гліцерин вода — основні переваги цього місця для проведення відпустки.

Тут немає можливостей для екстремального відпочинку чи захопливих екскурсій. Однак натомість Біле озеро пропонує:

катання на катамарані або човні, що можна взяти в оренду на місцевій туристичній базі;

активне дозвілля — спеціально облаштовані місця дозволяють пограти у волейбол, баскетбол, футбол тощо;

риболовля — у Білому озері водяться карасі, делікатесний вугор, щуки, окуні та навіть раки;

збір ягід, грибів та лікарських рослин, що пропонує навколишня природа.

Для тих, хто полюбляє засмагати та поплавати, тут надано практично необмежені можливості.

Біле озеро: легенди

Довкола унікальної водойми у Рівненській області виникли також легенди. Одна з них розповідає про походження Білого озера: подейкують, що колись на цьому місці було село з церквою. Через деякий час село затопило, а храм нібито так і залишився на дні водойми, через що вода тут — цілюща.

Деякі джерела стверджують, що польська шляхта колись регулярно доставляла воду з Білого озера для лікувальних та омолоджувальних процедур. А у період Другої світової війни воду з Білого озера застосовували партизани, які нею промивали рани.

Біле озеро 2025: як доїхати

"Вараш район" | відпочинок на Білому озері

Найкращий та найзручніший спосіб дістатися до унікального озера — поїхати на власному автомобілі трасою Е373. Однак, якщо його немає, то можна скористатися громадським транспортом.

З Рівного або Вараша курсують маршрутки, якими також можна дістатися до Білого озера.

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