В Украине есть уникальное "озеро молодости": почему здесь стоит отдохнуть и как доехать (фото)

Белое озеро в Варашском районе Ровненской области часто называют "озером молодости" из-за его уникальных свойств: вода здесь имеет повышенный уровень глицерина — рекордный для украинских озер — и не содержит никаких вредных бактерий. Водоем привлекает туристов также невероятными пейзажами и удобно обустроенным пляжем, где можно позагорать и заняться активным отдыхом.

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Белое озеро также предлагает возможности для рыбалки и прогулок. Сюда спокойно можно приезжать на отдых вместе с детьми, пишет издание "Вараш район".

Белое озеро 2025: чем здесь можно заняться

travels-ukraine.com | Белое озеро

Отдых в 2025 году на Белом озере стоит спланировать тем, кто любит природу и спокойствие. Красивые пейзажи и чистая и богатая глицерином вода — основные преимущества этого места для проведения отпуска.

Здесь нет возможностей для экстремального отдыха или увлекательных экскурсий. Однако вместо этого Белое озеро предлагает:

катание на катамаране или лодке, которые можно взять в аренду на местной туристической базе;

активный досуг — специально обустроенные места позволяют поиграть в волейбол, баскетбол, футбол и т.д;

рыбалка — в Белом озере водятся караси, деликатесный угорь, щуки, окуни и даже раки;

сбор ягод, грибов и лекарственных растений, которые предлагает окружающая природа.

Для тех, кто любит загорать и поплавать, здесь предоставлены практически неограниченные возможности.

Белое озеро: легенды

Вокруг уникального водоема в Ривненской области возникли также легенды. Одна из них рассказывает о происхождении Белого озера: говорят, что когда-то на этом месте было село с церковью. Через некоторое время село затопило, а храм якобы так и остался на дне водоема, из-за чего вода здесь — целебная.

Некоторые источники утверждают, что польская шляхта когда-то регулярно доставляла воду из Белого озера для лечебных и омолаживающих процедур. А в период Второй мировой войны воду из Белого озера применяли партизаны, которые ею промывали раны.

Белое озеро 2025: как доехать

"Вараш район" | отдых на Белом озере

Лучший и самый удобный способ добраться до уникального озера — поехать на собственном автомобиле по трассе Е373. Однако, если его нет, то можно воспользоваться общественным транспортом.

Из Ровно или Вараша курсируют маршрутки, которыми также можно добраться до Белого озера.

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