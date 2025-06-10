В городах Украины размножаются гигантские осы: опасны ли они для людей

Жители Днепра и Черниговской области стали часто замечать гигантских насекомых — сколий-гигантов. Длина тела этих крупнейших в Европе ос может достигать 26-45 мм, но несмотря на немалый размер они не представляют опасности для человека.

Related video

О том, почему сколий стало больше в украинских городах, доцент кафедры географии Днепровского национального университета Вадим Манюк рассказал в интервью "Главкому".

Ученый объяснил, что гигантские сколии в Днепре в последнее время стали появляться чаще из-за того, что коммунальные службы спилили много деревьев в городе. Пеньки, которые остаются в земле, являются местом размножения жуков, на личинках которых паразитируют гигантские осы.

Яд сколии-гиганта слабее, чем у обычных ос.

По словам ученого, изменения климата, которые существенно влияют на распространение насекомых, отслеживаются и в других городах Украины. В частности некоторые типичные для южного региона насекомые за последние 10 лет продвинулись на север Европы, в Балтию.

"Вся природа в городах сейчас проходит этап адаптации к городской среде. Еще 10-15 лет назад ежей или лисиц в городе увидеть было трудно, а сейчас их замечают в разных районах. То же самое с птицами — например, соколы стали появляться в городских условиях. И с насекомыми то же самое — их стало больше", — пояснил Манюк.

Точных данных о количестве сколий в Днепре нет, но доцент кафедры географии отмечает, что за последние пять лет их в городе стало больше примерно вдвое.

Гигантские осы в Украине: что известно о сколий-гигантах

В Государственной экологической инспекции в Черниговской области рассказали, что сколия-гигант является одной из крупнейших ос в Европе. Она отличается от других видов сколий большей длиной тела (26-45мм), а также имеет относительно длиннее темя.

Этот вид является редким, и может активно размножаться возле ферм. Встречается преимущественно к югу от линии Киев — Харьков.

Самки сколий находят в почве или компостных кучах личинку жука-носорога или другого крупного пластинчатоусого жука и откладывает в нее яйцо. Будущая сколия питается телом жертвы, зимует в коконе в почве, а весной превращается в куколку.

Опасна ли сколия-гигант для человека

Сама по себе сколия не опасна для людей, а их размер является лишь защитным механизмом Укусить такая оса может только когда ее спровоцировать, и ее яд значительно слабее, чем у обычных ос.

Напомним, в апреле в Запорожье заметили опасного жука. Майка обыкновенная выделяет ядовитое вещество, которое при попадании на кожу выделяет сильные и болезненные ожоги. В больших количествах яд этого насекомого представляет для человека смертельную опасность.

Bild 3 июня писал о средиземноморских муравьях, которые захватывают Германию. Их колонии вызывают перебои с электроэнергией и связью, повреждают тротуары и кабели.