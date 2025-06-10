В містах України розмножуються велетенські оси: чи небезпечні вони для людей

Жителі Дніпра та Чернігівської області стали часто помічати велетенських комах — сколій-гігантів. Довжина тіла цих найбільших у Європі ос може сягати 26–45 мм, та попри чималий розмір вони не становлять небезпеки для людини.

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Про те, чому сколій побільшало в українських містах, доцент кафедри географії Дніпровського національного університету Вадим Манюк розповів в інтерв'ю "Главкому".

Науковець пояснив, що гігантські сколії в Дніпрі останнім часом стали з'являтися частіше через те, що комунальні служби спиляли багато дерев у місті. Пеньки, що лишаються в землі, є місцем розмноження жуків, на личинках яких паразитують гігантські оси.

Отрута сколії-гіганта слабша, ніж у звичайних ос

За словами науковця, зміни клімату, які суттєво впливають на поширення комах, відстежуються й в інших містах України. Зокрема деякі типові для південного регіону комахи за останні 10 років просунулися на північ Європи, до Балтії.

"Вся природа в містах зараз проходить етап адаптації до міського середовища. Ще 10–15 років тому їжаків чи лисиць у місті побачити було важко, а зараз їх помічають у різних районах. Те ж саме з птахами — наприклад, соколи стали з'являтись у міських умовах. І з комахами те саме — їх стало більше", — пояснив Манюк.

Точних даних про кількість сколій у Дніпрі немає, та доцент кафедри географії зазначає, що за останні п'ять років їх у місті побільшало приблизно вдвічі.

Гігантські оси в Україні: що відомо про сколій-гігантів

В Державній екологічній інспекції у Чернігівській області розповіли, що сколія-гігант є однією з найбільших ос у Європі. Вона відрізняється від інших видів сколій більшою довжиною тіла (26-45мм), а також має відносно довше тім'я.

Цей вид є рідкісним, та може активно розмножуватися біля ферм. Зустрічається переважно на південь від лінії Київ — Харків.

Самки сколій знаходять у ґрунти чи компостних купах личинку жука-носорога або іншого великого пластинчастовусого жука та відкладає у неї яйце. Майбутня сколія харчується тілом жертви, зимує в коконі в ґрунті, а навесні перетворюється на лялечку.

Чи небезпечна сколія-гігант для людини

Сама по собі сколія не є небезпечною для людей, а їхній розмір є лише захисним механізмом Вкусити така оса може лише коли її спровокувати, та її отрута значно слабша, ніж у звичайних ос.

Нагадаємо, у квітні в Запоріжжі помітили небезпечного жука. Майка звичайна виділяє отруйну речовину, яка при потраплянні на шкіру виділяє сильні й болючі опіки. У великих кількостях отрута цієї комахи становить для людини смертельну небезпеку.

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