"Їх просто море": популярний український курорт потерпає від нашестя комах, — соцмережі (відео)

Українці скаржаться на нашестя комах на озері Світязь у Волинській області. Рої мошок атакують людей і тварин на вулицях і псують відпочинок.

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Користувачі соціальної мережі TikTok публікують відео з озера Світязь, на яких можна побачити, як великі хмари комах оточують перехожих на вулиці. Втім авторка одного з роликів Іра Нікітюк зазначила, що такі рої літають не всюди, а лише в певних місцях на курорті.

Користувачка Olya888 опублікувала кадри, на яких можна зблизька роздивитися комах із довгастим тілом.

"Їх просто море", — розповіла українка.

Авторка відео зазначила, що через рої комах на курорті неможливо відчинити двері чи вийти на прогулянку.

Проте, за словами відпочивальниці, комахи на Світязі, яких вона показала на відео, не кусаються.

В Telegram-каналі "Львівич" зазначають, що комахи атакують людей і тварин, особливу активність вони проявляють ввечері та зранку.

"Їхні укуси та постійний контакт зі шкірою роблять відпочинок пекельним", — розповідають адміни.

Нагадаємо, 20 червня Фокус із посиланням на видання "Коротко про" писав, скільки коштує відпочинок на Шацьких озерах 2025 року. Звичайний номер у готелі чи на державній базі відпочинку обійдеться від 1 200 грн на добу, а власники котеджів просять у середньому 400-500 гривень з особи.

Доцент кафедри географії Дніпровського національного університету Вадим Манюк 10 червня розповідав, що в містах України розмножуються велетенські оси — сколії-гіганти. За словами науковця, комах побільшало в Дніпрі через те, що комунальні служби спиляли багато дерев і залишили в землі пеньки.