У Києві з'явився готель для комах з соломи та шишок: яка з них користь (відео)

На Троєщині, одному з парків лівобережної частини Києва, встановили готелі для комах, в яких можуть жити представники різних видів класу членистоногих. На галявинах у зелених зонах з'явились дерев'яні конструкції. Навколо — в'ються комахи, яким допомагають вижити у міських умовах.

Related video

Кадри з будиночком для комах з'явились у репортажі телеканалу "Київ 24". На відео показали, як виглядає споруда, чим вона заповнена і для чого призначена. Кияни, з якими поспілкувалось медіа, впевнені, що за комахами слід доглядати так саме, як за собаками, котами, голубами.

Комашиний готель складається з семи фрагментів у формі бджолиних стільників, виготовлених з дерева. Згори — вузький дах для захисту від дощів. Конструкція стоїть на двох стійках. Всередині — різні порожнисті природні матеріали, які підходять різним видам комах, розповіла журналістка. З її слів, "кімнати" заповнені бамбуковими паличками, соломою, шишками.

"Для них все окремо, тож справді, мабуть, справжній олінклюзив", — чути на відео.

У репортажі також пояснюється, навіщо у містах встановлюють готелі для комах. Подібні будиночки — це прихисток для літаючих істот, які отримують схованку від несприятливих погодних умов. Це спокійне місце, у якому комахи можуть жити, розмножуватись, харчуватись, а потім летіти запилювати квіти та нищити шкідників, сказала журналістка.

Готелі для комах — деталі

Більше про готелі для комах у Києві розповіли на порталі КМДА. З'ясувалось, що станом на березень 2025 року у столиці встановили 38 будиночків і планують збільшити це число до 44. Наведено пояснення директора Департаменту захисту довкілля КМДА Олександра Возного про користь від таких конструкцій. Посадовець сказав, що подібні "готелі" — це прихисток для "запилювачів та інших комах, корисних для екосистеми міста". Завдяки таким прихисткам "зберігають їхню популяцію та розвивають біорізноманіття", додав Возний.

На портал КМДА перелічили усі точки, в яких встановили готелі для комах. Найбільша кількість — у Шевченківському районі (15 шт.).

У мережі можна відшукати приклади комашиних будиночків, які виготовляються в Україні. Один з виробників пропонує вироби, призначені для різних видів комах ("гуртожитки") за 3,5 тис. грн. На порталі системи публічних закупівель "Прозорро" не відшукалось тендеру столичної влади щодо закупівлі таких конструкцій. Втім, є тендер Чернівецького національного університету ім. Федьковича, який купив два таких вироби по 5 тис. грн за кожен.

Готелі для комах - як виглядають "гуртожитки" для прихистку кількох видів Фото: Скриншот

Зазначимо, у червні Фокус писав про нашестя комах у Світязі Волинської області. У мережі опублікували відео, на якому показали хмари мошок, які атакують людей.

Нагадуємо, на порталі "Главком" розповіли про велетенських ос, яких помітили у двох областях України.