Готель у Китаї пропонує гостям собак-компаньйонів за 70 доларів за ніч із компенсацією за укуси

Готель Biguiyuan Phoenix Hotel в Ухані провінції Хубей у центральному Китаї привернув увагу в соціальних мережах, запустивши послугу "супроводу сну домашніми тваринами".

Related video

Заплативши 499 юанів, тобто приблизно 70 доларів США або ж близько 2,9 тис. грн за номер, і підписавши угоду з готелем, клієнти можуть обрати собаку, який супроводжуватиме їх протягом дня, пише South China Morning Post.

Загалом на вибір пропонується 10 собак, що належать до порід, які вважаються "добрими", таких як вест-гайленд-вайт-тер'єри, золотисті ретривери та хаскі. Деяких собак вирощує сам готель, а решту надають професійні установи з дресирування домашніх тварин.

У тварин перевіряють здоров'я та поведінку. Крім того, їх навчають правил поведінки з гостями та вакцинують.

Перевірка собак Фото: SCMP

За свою "роботу", як зазначається, собаки "отримують" близько 14 доларів.

Новина про цю послугу викликала неоднозначну реакцію. Адвокат відомої шанхайської юридичної фірми прокоментував, що готель нестиме повну відповідальність, якщо собаки заподіють шкоду гостям, за винятком випадків, коли гості самі проявляють агресивну поведінку або необережність. Водночас якщо виявиться, що собаки виявилися якимось чином травмовані, постояльці будуть внесені в чорний список готелю.

За неповних три місяці, які готель пропонує послуги собак-компаньйонів, на програму вже зареєструвалося понад 80 осіб і поки що не надходило жодної скарги.

Нагадаємо, собака породи хаскі, яка допомагає людям носити багаж в одному з китайських готелів, миттєво стала інтернет-знаменитістю. Незвичайна послуга привернула увагу багатьох туристів і принесла господареві 27 тисяч доларів лише за три дні.

А в британському графстві Суррей заміський готель Beaverbrook пропонує своїм відвідувачам посидіти на дереві та пообідати на повітряній кулі. Зрозуміло, це задоволення не з дешевих.