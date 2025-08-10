Отель в Китае предлагает гостям собак-компаньонов за 70 долларов за ночь с компенсацией за укусы

Отель Biguiyuan Phoenix Hotel в Ухане провинции Хубэй в центральном Китае привлек внимание в социальных сетях, запустив услугу "сопровождения сна домашними животными".

Заплатив 499 юаней, то есть примерно 70 долларов США или же около 2,9 тыс грн за номер, и подписав соглашение с отелем, клиенты могут выбрать собаку, которая будет сопровождать их в течение дня, пишет South China Morning Post.

Всего на выбор предлагается 10 собак, принадлежащих к породам, которые считаются "добрыми", таким как вест-хайленд-уайт-терьеры, золотистые ретриверы и хаски. Некоторых собак выращивает сам отель, а остальных предоставляют профессиональные учреждения по дрессировке домашних животных.

У животных проверяют здоровье и поведение. Кроме того, их обучают правилам поведения с гостями и вакцинируют.

Проверка собак Фото: SCMP

За свою "работу", как отмечается, собаки "получают" около 14 долларов.

Новость об этой услуге вызвала неоднозначную реакцию. Адвокат известной шанхайской юридической фирмы прокомментировал, что отель будет нести полную ответственность, если собаки причинят вред гостям, за исключением случаев, когда гости сами проявляют агрессивное поведение или неосторожность. В то же время если обнаружится, что собаки оказались каким-либо образом травмированы, постояльцы будут внесены в черный список отеля.

За неполных три месяца, которые отель предлагает услуги собак-компаньонов, на программу уже зарегистрировалось более 80 человек и пока что не поступало ни одной жалобы.

Напомним, собака породы хаски, которая помогает людям носить багаж в одном из китайских отелей, мгновенно стала интернет-знаменитостью. Необычная услуга привлекла внимание многих туристов и принесла хозяину 27 тысяч долларов всего за три дня.

А в британском графстве Суррей загородный отель Beaverbrook предлагает своим посетителям посидеть на дереве и пообедать на воздушном шаре. Разумеется, это удовольствие не из дешевых.