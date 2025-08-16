Генеральний директор Amazon сказав своєму сину розвинути цю "найважливішу навичку"

Вам не знадобиться диплом з машинного навчання чи інші високотехнічні навички, щоб досягти успіху в найближчому майбутньому, вважає генеральний директор Amazon Web Services Метт Гарман.

Зі зростанням інтеграції інструментів на базі штучного інтелекту в робоче середовище, роботодавці надаватимуть пріоритет найму працівників з "м’якими навичками", такими як креативність та адаптивність, пише CNBC. Він порадив своїй власній дитині, випускнику старшої школи, розвивати свої навички критичного мислення в коледжі.

Найважливіша навичка в майбутньому

"Я думаю, що частиною навчання в коледжі є формування [вашого] критичного мислення", — каже Гарман.

За його словами, мова не стільки про розвиток навичок, скільки про те, як стати критичним мислителем.

"У певному сенсі, я думаю, що це насправді буде найважливішою навичкою в майбутньому", — додав директор.

Він наголосив, що навички критичного мислення стануть для більшості людей головним ключем до успіху в епоху штучного інтелекту. "Ви захочете бути креативними. Ви захочете бути [добрими в] критичному мисленні. І ви захочете бути гнучкими", – зазначив Гарман.

Здатність навчатися новому та адаптуватися буде такою ж важливою, як і будь-яка конкретна навичка, яку ви опануєте.

Здатність навчатися новому та адаптуватися буде дуже важливою Фото: iStock

Список навичок та адміністративних завдань, які можуть відтворювати інструменти штучного інтелекту, продовжує зростати щодня. Amazon є однією з багатьох компаній, які оголосили про плани скоротити кількість своїх корпоративних працівників, одночасно впроваджуючи більше інструментів та агентів штучного інтелекту в найближчі роки.

Але дослідження показують, що штучний інтелект не може зрівнятися з людським інтелектом, коли справа доходить до використання критичного мислення та креативності для генерування нових ідей. Це може бути "найціннішою навичкою майбутнього" для працівників-людей, особливо тих, хто відповідає за курування та вдосконалення результатів роботи інструментів штучного інтелекту, заявив генеральний директор OpenAI Сем Альтман.

Штучний інтелект не може зрівнятися з людським інтелектом Фото: Getty Images

"Штучний інтелект може генерувати багато чудових ідей, але вам все одно потрібна людина, яка скаже: "Це те, чого хочуть інші люди", — зазначив Альтман.

Інші важливі навички: адаптивність та комунікація

Гарман виділив ще дві важливі навички як для сьогодення, так і для майбутнього: здатність плавно адаптуватися до нових технологій, включаючи інструменти та агенти на основі ШІ, та ефективно спілкуватися з колегами та клієнтами.

Дослідження показують, що комунікація — це ще одна навичка, де люди мають перевагу над ШІ, особливо з точки зору нашої здатності вловлювати соціальні сигнали, проявляти емпатію та емоційний інтелект, активно слухати та надавати зворотний зв'язок.

Інструменти штучного інтелекту можуть виконувати різні адміністративні завдання, але більшість клієнтів "все ще хочуть спілкуватися з людиною" та отримувати особисті поради та увагу від людини.

"Ці навички спілкування з людьми залишатимуться надзвичайно важливими ще довго", — додав Гарман.

