Генеральный директор Amazon сказал своему сыну развить этот "важнейший навык"

Вам не понадобится диплом по машинному обучению или другие высокотехнические навыки, чтобы преуспеть в ближайшем будущем, считает генеральный директор Amazon Web Services Мэтт Гарман.

С ростом интеграции инструментов на базе искусственного интеллекта в рабочую среду, работодатели будут отдавать приоритет найму работников с "мягкими навыками", такими как креативность и адаптивность, пишет CNBC. Он посоветовал своему собственному ребенку, выпускнику старшей школы, развивать свои навыки критического мышления в колледже.

Важнейший навык в будущем

"Я думаю, что частью обучения в колледже является формирование критического мышления", — говорит Гарман.

По его словам, речь не столько о развитии навыков, сколько о том, как стать критическим мыслителем.

"В некотором смысле, я думаю, что это на самом деле будет самым важным навыком в будущем", — добавил директор.

Он отметил, что навыки критического мышления станут для большинства людей главным ключом к успеху в эпоху искусственного интеллекта. "Вы захотите быть креативными. Вы захотите быть [хорошими в] критическом мышлении. И вы захотите быть гибкими", — отметил Гарман.

Способность учиться новому и адаптироваться будет такой же важной, как и любой конкретный навык, которым вы овладеете.

Способность обучаться новому и адаптироваться будет очень важной Фото: iStock

Список навыков и административных задач, которые могут воспроизводить инструменты искусственного интеллекта, продолжает расти с каждым днем. Amazon является одной из многих компаний, которые объявили о планах сократить количество своих корпоративных сотрудников, одновременно внедряя больше инструментов и агентов искусственного интеллекта в ближайшие годы.

Но исследования показывают, что искусственный интеллект не может сравниться с человеческим интеллектом, когда дело доходит до использования критического мышления и креативности для генерирования новых идей. Это может быть "самым ценным навыком будущего" для работников-людей, особенно тех, кто отвечает за курирование и совершенствование результатов работы инструментов искусственного интеллекта, заявил генеральный директор OpenAI Сэм Альтман.

Искусственный интеллект не может сравниться с человеческим интеллектом Фото: Getty Images

"Искусственный интеллект может генерировать много замечательных идей, но вам все равно нужен человек, который скажет: "Это то, чего хотят другие люди", — отметил Альтман.

Другие важные навыки: адаптивность и коммуникация

Гарман выделил еще два важных навыка как для настоящего, так и для будущего: способность плавно адаптироваться к новым технологиям, включая инструменты и агенты на основе ИИ, и эффективно общаться с коллегами и клиентами.

Исследования показывают, что коммуникация — это еще один навык, где люди имеют преимущество над ИИ, особенно с точки зрения нашей способности улавливать социальные сигналы, проявлять эмпатию и эмоциональный интеллект, активно слушать и предоставлять обратную связь.

Инструменты искусственного интеллекта могут выполнять различные административные задачи, но большинство клиентов "все еще хотят общаться с человеком" и получать личные советы и внимание от человека.

"Эти навыки общения с людьми будут оставаться чрезвычайно важными еще долго", — добавил Гарман.

