Скучать не вредно: почему стоит время от времени устраивать своему мозгу технологический шабат

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Скука невероятно важна для развития мышления и воображения человека.

В 1990 году Джоан Роулинг ехала на поезде из Манчестера в Лондон. Где-то на полпути поезд застрял на целых четыре часа из-за технических проблем. Джоан сидела и смотрела в окно на коров. У нее не было с собой ни книги, ни даже ручки, чтобы записать свои мысли. Именно в этот момент вынужденного бездействия и скуки в ее голове внезапно, почти целиком, появился образ мальчика-волшебника по имени Гарри Поттер, который едет в школу магии. Лишенная возможности отвлечься или записать свою мысль, она четыре часа "вынашивала" эту идею в своем воображении, прокручивая детали, персонажей и сюжетные ходы. Если бы у нее в тот момент был смартфон, мир, скорее всего, никогда бы не увидел "Гарри Поттера". Она бы просто провела эти четыре часа, листая ленту или играя в игру.

Во время Первой мировой войны Агата Кристи работала медсестрой-добровольцем в госпитале, а затем — в аптеке. Работа была однообразной: нужно было часами перебирать, взвешивать и смешивать порошки и микстуры. Именно эта скучная, рутинная работа дала ее воображению мощный толчок. Чтобы развлечь себя, она начала придумывать истории. Окруженная склянками с ядами, она стала размышлять: "А как можно было бы использовать вот этот препарат для идеального убийства? Как скрыть следы? Какой мотив мог бы быть у человека?" Так родились сюжеты для ее первых детективов и появился знаменитый Эркюль Пуаро.

В 1665 году в Англию пришла Великая чума. Кембридж, где учился молодой Исаак Ньютон, был закрыт на карантин. И Ньютону пришлось вернуться в свое родное поместье и провести там почти два года в скучном уединении. Этот период вынужденного безделья, лишенный университетской суеты и общения, стал его "годом чудес". Именно там, в тишине и скуке сельской жизни, он сформулировал основы закона всемирного тяготения, разработал дифференциальное и интегральное исчисление и провел свои знаменитые опыты по оптике, разложив свет на спектр с помощью призмы. Изоляция и отсутствие внешних раздражителей позволили его гению полностью сконцентрироваться и совершить прорыв, который определил развитие всей мировой науки на следующие 200 лет.

Почему так происходит? Мы привыкли воспринимать скуку как нечто негативное, как пустоту, которую нужно немедленно заполнить. Но с точки зрения мозга, скука — это не пустота. Это сигнал. Мозг говорит: "Внешней стимуляции недостаточно. Пора включить внутренний генератор".

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Именно в этот момент, когда мы перестаем пассивно потреблять информацию извне, в нашем мозге активируется важнейшая нейронная сеть — Сеть пассивного режима мозга.

Немного упрощая, можно сказать, что наш мозг работает в двух основных режимах — в активном, когда вы сосредоточены на конкретной внешней задаче — читаете этот текст, листаете ленту, ведете машину. Ваш фокус направлен ВОВНЕ.

И в пассивном режиме, который включается, когда вы "ничего не делаете" — смотрите в окно, принимаете душ, гуляете по парку или просто лежите на диване. Ваш фокус направлен ВНУТРЬ.

Пассивный режим невероятно важен для творчества. Ваш мозг начинает свободно "блуждать" по вашей памяти, просматривая старые воспоминания, знания, обрывки разговоров, прочитанные книги. А потом он делает самое главное — создает неожиданные связи между идеями, которые на первый взгляд не связаны друг с другом. Вы можете взять историю из биологии, наложите ее на вашу проблему на работе и — Эврика! — вам в голову придет неожиданная идея.

Скука — это ключ зажигания для вашего воображения. Без скуки эта важнейшая система просто не успевает включиться.

И именно поэтому ваш смартфон, который убивает вашу скуку, заодно убивает и ваше творчество. Потому что он предлагает нам приятный, бесконечный и простой способ НИКОГДА не оставаться наедине со своими мыслями.

Вы попадаете в дофаминовую петлю: каждое уведомление, каждый лайк, каждое новое видео — это микродоза дофамина, гормона предвкушения и вознаграждения. Мозг подсаживается на эту "иглу" и начинает требовать постоянной стимуляции. Так начинается усыхание вашей "мышцы" воображения. Мышление, особенно творческое, — это усилие. Оно требует времени и умственной энергии.

А пассивное потребление контента — это легко и приятно. Когда у мозга есть выбор между напряженной работой (думать) и легким развлечением (смотреть), он всегда выберет второе.

Поймите меня, пожалуйста, правильно. Меньше всего я хочу быть старпером, который жалуется на новые технологии — вот в наше время… Нет, я просто хочу рассказать о важности информационной гигиены. В Израиле есть такое понятие — шабат, когда люди забывают про работу и посвящают время отдыху и общению с друзьями и с семьей. Вы можете тоже устроить себе технологический шабат и забыть на день про гаджеты.

Поставьте временное ограничение на свой смартфон. Если вы едете в транспорте или стоите в очереди, не спешите доставать телефон из кармана — посмотрите на город, понаблюдайте за людьми. Помечтайте.

Найдите себе занятие, которое требует работы руками и не связано с экранами: рисование, игра на музыкальном инструменте, садоводство, лепка из глины, собирание грибов. Это отлично стимулируют фантазию.

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