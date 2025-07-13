Лето — время быть счастливыми: почему солнечный свет, по мнению социолога, создает нам хорошее настроение

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Я хочу понять с моей прозаической точки зрения социолога, как солнечный свет влияет на благополучие. Имея в виду некоторые данные исследований, вы можете сделать летнее солнце, которое взойдет завтра, своим союзником в поисках большего счастья.

В 1971 году автор-исполнитель Джон Денвер произнес известную фразу о том, что солнечный свет на его плечах делает его счастливым. (Став хитом № 1, песня, в которой прозвучало это утверждение, вероятно, также сделала его довольно богатым). С тех пор исследователи не раз проверяли эту идею на практике и пришли к выводу, что она в целом верна. Например, в одном из исследований 2021 года было обнаружено, что воздействие солнечного света оказывает умеренно положительное влияние на самочувствие участников, подвергшихся изоляции от коронавируса.

Этот вывод является средним результатом; ваш опыт может отличаться. Для некоторых людей эффект очень значителен. К ним относятся те, кто действительно страдает от недостатка солнечного света. Сезонное аффективное расстройство, депрессивное состояние, возникающее в мрачные зимние месяцы, встречается у 9 процентов населения в зависимости от широты. И наоборот, другие люди страдают от яркого солнечного света: Одно из исследований 2016 года показало, что, хотя непрямой солнечный свет одинаково положительно влияет на самочувствие (улучшает депрессивное настроение), прямой солнечный свет может повышать тревожность у некоторых людей, предположили ученые, поскольку он стимулирует определенные нейробиологические эффекты, такие как бдительность, что может нарушить сон и усугубить тревожность.

У ученых есть несколько теорий о том, почему солнечный свет в целом повышает настроение. Во-первых, солнечный свет взаимодействует с внутренне светочувствительными ганглиозными клетками сетчатки глаза, что напрямую влияет на участки мозга, регулирующие настроение, и косвенно регулирует циркадные ритмы, усиливая бодрствование и сон. Кроме того, многие ученые считают, что витамин D, вырабатываемый под воздействием солнечного света, оказывает антидепрессивное и снижающее тревогу действие. Этот механизм не доказан, но среди возможных причин его появления — повышение антиоксидантной активности и улучшение уровня моноаминовых нейротрансмиттеров, таких как серотонин и дофамин.

Так каково же правильное количество солнечного света? Для простого синтеза витамина D требуется от девяти до 15 минут в день, в зависимости от времени года, местоположения и типа кожи. Конечно, многие люди получают гораздо больше солнца, а некоторые любят загорать часами напролет. Независимо от того, какую пользу получают эти любители, их дерматологи качают головой, отмечая многочисленные доказательства того, что чрезмерное пребывание на солнце приводит к повреждению кожи, старению и различным видам рака.

Ученые выясняли, почему поклонники солнца так рискуют своим здоровьем, и одна группа ученых обнаружила, что 58 процентов такого поведения может быть генетическим и связано с повышенным потреблением каннабиса и алкоголя. Одно из толкований этого факта заключается в том, что чрезмерное увлечение солнечными ваннами — это еще один вид рискованного поведения, приносящего мгновенное удовлетворение, как и употребление наркотиков; другое толкование заключается в том, что солнечное облучение может быть успокаивающим для людей с расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ и настроением. Вы сами можете решить, лучше или хуже солнечные ванны, чем другие методы самолечения.

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От четверти часа, которые вам нужны для получения витамина D, до целого дня, проведенного в шезлонге, чтобы поджариться до хрустящей корочки, — вы наверняка найдете свою золотую середину для улучшения настроения. В целом, данные о разумном количестве пребывания на солнце подтверждают мнение Денвера о том, что оно повышает уровень счастья. Проходя курс лечения солнечным светом, вы можете помнить о трех практических вещах.

1. Сделайте пребывание на солнце ежедневной рутиной.

Относитесь к пребыванию на солнце так же, как к приему витаминов: вы заботитесь о себе, делая это регулярно и в одно и то же время каждый день. Нейробиолог из Стэнфордского университета Эндрю Хуберман рекомендует включать в утренний распорядок дня 5–10 минут прямого солнечного облучения, прежде чем солнечные лучи успеют обжечь вашу кожу. Если день пасмурный, воздействие все равно будет полезным, но вы можете компенсировать его, немного увеличив время пребывания на улице. Если вы относитесь к тем людям, у которых прямой солнечный свет вызывает тревогу, ищите способы получать больше непрямого света, например, сидя у окна.

2. Избегайте света ночью.

Солнечный свет вблизи постели не является большой проблемой. Но даже искусственный свет слишком поздно ночью может негативно сказаться на вашем самочувствии, подавляя уровень мелатонина в мозге, который должен повышаться, когда вы готовитесь ко сну. Это прервет ваш сон. Врачи рекомендуют приглушать свет в доме примерно за два часа до сна и по возможности не включать свет в течение ночи. И ни в коем случае не смотрите на свой телефон в постели.

3. Получайте утренний свет, даже когда не светит солнце.

В ходе одного эксперимента, проведенного зимой на финских испытуемых, у участников повысился жизненный тонус и снизились депрессивные симптомы, если во время работы они проводили не менее часа в день, по крайней мере пять дней в неделю, под шестью 15-ваттными люминесцентными лампами холодного белого света. Аналогичным образом исследователи обнаружили, что воздействие близкого инфракрасного света по утрам может улучшить самочувствие. Так что будьте готовы использовать источники искусственного света, когда солнце не светит.

И последнее замечание: Солнечный свет полезен для счастья, но это лишь один из многих способов улучшить свое самочувствие, и даже не самый важный. Вам не нужно превращать поиск солнца в квест, ради которого вы жертвуете другими, более значимыми составляющими жизни — например, близкими отношениями, которые, возможно, являются самым важным фактором, определяющим счастье.

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